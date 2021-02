Tv-kendis står i lort til halsen

På Instagram og i 'De unge mødre' har Luna Munks følgere kunnet følge med i hendes liv, men hendes økonomiske situation har hun ikke været ærlig omkring.

Tirsdag aften får seerne et indblik i Luna Munks økonomi, når TV3-programmet 'Luksusfælden' kommer på besøg for at hjælpe den enlige mor til tre af med en gæld på 821.000.

Og hendes konti er ikke et kønt syn. Det gør eksperterne hurtigt klart for hende, når de gennemgår hendes økonomiske situation.

Sesilie Munk Stenderup og Kenneth Hansen påpeger blandt andet, at Luna kort inden deres besøg har hævet 5000 kroner i kontanter. De penge har Luna - på nær 500 kroner - brugt i IKEA og på en ny iPhone-skærm.

- Prøv lige at forklare mig det. Jeg forstår det simpelthen ikke. Du har bedt os om at komme, og du ved, at vi kommer i dag, og helt frem til sidste uge tænkte du, at det var en god idé at gå i IKEA, siger Sesilie Munk Stenderup, mens Kenneth Hansen fortsætter:

- Du står i en situation, hvor du har ikke har råd til at gå i IKEA. Du har også brugt over 4000 kroner i Jysk, siger han.

Sesilie Munk Stenderup og Kenneth Hansen skal forsøge at hjælpe Luna af med de dårlige vaner og den tårnhøje gæld. Foto: TV3

I lort til halsen

Lunas undskyldning omkring, at det var et godt tilbud på nye madrasser, giver han ikke meget for.

- Du står - undskyld jeg siger det - i lort til halsen. Jeg forstår godt behovet, men du er ikke i en position, hvor du overhovedet har mulighed for at gå ind i en butik og købe noget. Det er sådan, din virkelighed er, og det er dét, dit fokus skal være på fremover, siger Kenneth Hansen.

Luna understreger, at hun gerne vil ændre på tingene, men at hun slet ikke har haft overblikket og derfor bare har givet op.

Nu er eksperterne dog kommet for at hjælpe hende med at få det overblik, og spørgsmålet er så, om Luna formår at lave ændringerne, der kræves af hende.

