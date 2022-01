Tv-læge: Min datter er IKKE vaccineret

Siden november har de danske sundhedsmyndigheder anbefalet, at alle børn i aldersgruppen 5 til 11 år bliver vaccineret mod coronavirus.

Netop den anbefaling har de seneste måneder skabt stor debat, og argumenterne for og imod er blevet debatteret flittigt på tv, på de sociale medier og i medierne.

Torsdag bragte DR i den forbindelse et indslag i TV Avisen, hvor flere børnelæger opfordrede til at genoverveje anbefalingerne om at lade børn vaccinere.

I den forbindelse blev den kendte tv-læge Peter Qvortrup Geisling af aftenens vært spurgt til sin egen holdning til vacciner blandt børn.

- Hvis du spørger mig som ansat på DR Nyheder, så har vi jo ingen holdning til det. Vi holder kun med demokratiet, og det håber jeg også, at seerne kan mærke i vores dækning, lød det fra den kendte tv-læge.

- Men hvis du spørger mig som læge og som far til Merle, der er 11 år og dermed i målgruppen, så er min datter ikke vaccineret. Jeg har selv taget imod alle tre vacciner, så hurtigt som jeg overhovedet kunne, lød det fra lægen i indslaget.

Han fortsatte med at fortælle, hvorfor hans datter ikke har fået vaccinen.

- For det første har min datter haft corona, sagde han og fortsatte:

- Og så for det andet så synes jeg, at de der ti måneders erfaring er for lidt. På den måde læner jeg mig op ad børnelægernes formand (der også efterspørger, at anbefalingerne bliver genovervejet, red.).

Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Vil ikke missionere

Da Ekstra Bladet fanger Peter Qvortrup Geisling over telefonen, understreger han, at han synes, coronavacciner blandt børn er et vigtigt samtaleemne.

Han ønsker dog ikke at gå i detaljer med, hvorfor hans datter ikke er vaccineret.

- Det er ikke noget, jeg vil missionere med, siger han og fortsætter:

- Det handler jo i virkeligheden om, at halvdelen har valgt, at deres børn skulle have vaccinen, og at den anden halvdel har valgt, at de ikke skal. Det er jo et meget svært sundhedsfagligt dilemma. For nogle forældre er det meget vigtigt, at de har al viden, inden de tager en beslutning for deres børn. Men det kan man ikke efter ti måneder i sådan en situation.

Begge valg er 'sikre'

Peter Qvortrup Geisling fortæller samtidig, at det er vigtigt for ham at svare ærligt, når han medvirker på tv - også når det kommer til personlige spørgsmål om et betændt emne.

- På TV Avisen fortæller vi om alle elementer, og når jeg bliver spurgt personligt, så svarer jeg ærligt, siger han og fortsætter:

- Men jeg skal ikke have indflydelse på folks valg. Jeg synes, folk skal høre de debatter, hvor der er folk, der mener det ene og det andet, og så skal de selv vurdere, hvad de synes. Mange forældre tager deres valg på baggrund af mavefornemmelse lige nu, siger han og tilføjer:

- Min vigtigste pointe er nok bare, at uanset hvad man vælger, så er der en meget lille risiko for alvorlige bivirkninger. Der er meget lille risiko for, at man som barn får alvorlige bivirkninger af vaccinen, og det er meget sjældent, at børn bliver syge af corona, så risikoen er lille, uanset hvilket valg man tager.