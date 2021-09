Tv-landmand: - Jeg var bange

Christian indrømmer, at han var bange for, at hans bejlere kun ville være med for at komme i fjernsynet

I tirsdagens afsnit af det populære TV 2-program 'Landmand søger kærlighed' skal landmanden Christian speed-date de fem kvinder, han har valgt ud blandt de mange håbefulde brevskrivere.

Og i den forbindelse fortæller den 29-årige landmand, der er selvstændig planteavler på sin egen gård uden for Hobro, til Ekstra Bladet, at han havde sine betænkeligheder med de kvinder, der bejlede til ham.

- Jeg var bange for, at de måske kun ville være med for at komme i fjernsynet, men det har det ikke virket til at være, siger Christian og tilføjer:

- Jeg har også haft en bekymring, der gik på, om det ville være en pige, jeg kunne falde for, som melder sig til sådan et program. Det er et ømt emne at springe ud i, og man er mere sårbar, når man er med i programmet som pige end som landmand.

Kastet hovedkulds ud i det

Christian forklarer, at han også havde sine egne overvejelser over, hvorvidt han ville udstille sig selv i programmet. Tankerne fløj rundt i hovedet.

Det skyldes formentlig, at den unge landmand ikke selv havde meldt sig til 'Landmand søger kærlighed', da det var lillesøster Pernille, der meldte ham til.

- På en måde tænkte jeg, at det skulle jeg kraftedeme ikke være med i, men på den anden side tænkte jeg også; hvor galt kan det gå?

- I starten var jeg noget skeptisk over det, men lige så stille, som jeg kom mere og mere ind i det, virkede det mere tiltalende at være med.

Christian afslører, at han har tv-erfaring fra tidligere, men at det har været arbejdsrelateret og derfor ikke i stil med dating-programmet.

- Jeg har tidligere kunnet gemme mig bag min faglighed, og så har fokus været på det, men her er alt fokus på min person og situation. Det er grænseoverskridende og mærkeligt at se sig selv i fjernsynet på den måde.

