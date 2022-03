Tv-landmand: - Måske er der en

Marker, høns og hunden Agnes var fredag aften skiftet ud med shots, gennemsigtige kjoler og en solid efterfest for tv-landmanden Allan Jensen.

Den 45-årige ægproducent fra Jylland havde taget turen til København og Reality Awards og hyggede sig i selskab med blandt andre Emil og Melissa, der fandt kærligheden sammen i TV 2-programmet.

Emil, Melissa og Allan til party i hovedstaden. Foto: Henning Hjorth

Så heldig var Allan Jensen ikke under optagelserne til 'Landmand søger kærlighed'. Men nu er der nyt på kærlighedsfronten, mere end hentydede Allan Jensen over for Ekstra Bladet.

- Har du fundet dig en kæreste?

- Ikke helt endnu, sagde Allan Jensen med et hemmelighedsfuldt smil.

- Jeg fornemmer, at der er noget ...

- Ja, måske er der en. Men jeg vil ikke sige mere endnu, sagde Allan Jensen.

Da Allan Jensen medvirkede i 'Landmand søger kærlighed', var der bejlere nok, der gerne ville finde sammen med 'Morten Korch'-landmanden.

Især klikkede Allan Jensen godt med 22-årige Morten. Aldersforskellen mellem dem endte dog med at blive for stor, måtte tv-landmanden erkende, efter at han ellers havde sagt, at det sagtens kunne fungere mellem dem. Derfor endte Allan Jensen med ikke at invitere Morten på romantisk weekend, som er den store finale i programmet.

- Morten og jeg var begge klar over, at der var en stor aldersforskel mellem os, og derfor blev vi enige om, at vi ikke skulle på romantisk weekend sammen på tv, har Allan Jensen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Der er god kemi mellem landmand Allan og Morten. Foto: Anders Brohus/TV 2

- Jeg har nok brugt for meget tid på at tænke over, hvad andre tænkte om os - i stedet for bare at nyde nuet og være i det. Det har været en fejl, indrømmede han.

De to opbyggede dog et venskab, og de ses stadig, fortalte Allan Jensen fredag aften.

- Ja, ja! Det gør vi da.

