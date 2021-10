Tv-landmands vilde liv: Selvskade, voldtægt og misbrug

I 'Landmand søger kærlighed' kæmper 22-årige Morten Elkjær Mikkelsen for at vinde landmanden Allans hjerte.

Den kamp er langtfra den hårdeste, den unge jyde har kæmpet i sit unge liv.

I tirsdag aftens afsnit af det populære TV 2-program kan man på Morten Elkjær Mikkelsens arm se ar efter række snitsår.

Ærligt fortæller han til Ekstra Bladet, at arrene stammer fra de skader, han har gjort på sig selv.

- Jeg begyndte at selvskade, da jeg kom på landbrugsskole som 18-årig. Det var ikke ligefrem en god oplevelse, siger Morten Ekjær Mikkelsen, der sprang ud som homoseksuel, da han var 16.

På skolen skilte han sig ud med sine piercinger, sit lyserøde tøj og med sin seksualitet. Det havde ikke tidligere været et problem for ham - men det blev det på skolen.

En ung og ret sej udgave af Morten. Privatfoto

Morten Elkjær Mikkelsen blev mobbet på det groveste. Primært af drengene.

- Når jeg gik gennem kantinen, sagde folk: 'Der kommer ham bøssen sgu' og når jeg skulle ud at ryge i skuret udenfor, gik de andre. De ville ikke have kontakt med mig, fortæller han.

Det gjorde ondt, men Morten Elkjær Mikkelsen græd ikke. I stedet fandt han en anden måde at få smerten ud.

Han skar i sig selv.

- Jeg startede med en øjenbryn-skraber, jeg havde taget fra en af pigerne, og så blev det barberblade, siger Morten Elkjær Mikkelsen, der gjorde skade på sig selv første gang efter 14 dage på skolen.

ADHD og autisme Da Morten Elkjær Mikkelsen lige var startet i folkeskolen, fik han to diagnoser. Som seksårig fik han konstateret ADHD, og året efter fik han mærkatet autisme klistret på sig. Lærere og pædagoger spåede ham en fremtid på et opholdssted, men Morten Elkjær Mikkelsens mor ville det anderledes. - Hun pakkede mig ikke ind. Hun tog mig med alle steder og insisterede på, at jeg skulle lære at begå mig alle steder og ikke pakkes ind og pakkes væk. Hendes stædighed har betydet, at jeg står et helt andet sted, fordi jeg virkelig kan begå mig alle steder. - Jeg er så taknemmelig for, at hun har kæmpet og har været så stædig. Min mor har holdt mig og båret mig igennem, og hun er der stadig altid. Det er min far selvfølgelig også, men han er en gammel bondemand, så han ser det ikke på samme måde. Han er ikke en, der taler om følelser, men han sgu god nok, griner Morten Elkjær Mikkelsen.

Efter seks uger på landbrugsskolen stoppede han. Eller rettere - han blev smidt ud efter en episode, hvor han var blevet slået i hovedet, og døren til hans værelse var blevet sparket ind af en af de andre elever.

- Nogle gange kan jeg godt tænke, at det var lettere at give op på det hele. Men det får man jo ikke ret meget ud af, siger han. Privatfoto

Morten Elkjær Mikkelsen var mildest talt rystet, men hans tid på skolen var slut. I stedet begyndte han på en produktionsskole i Viborg. Så tog problemerne til.

- Jeg mistede mit kørekort, fordi jeg kørte for hurtigt til skolen en morgen. Så begyndte jeg at tage det offentlige, og her mødte jeg nogle skidte typer. Jeg begyndte at tage stoffer. Blev misbruger, siger han og fortæller, at stofferne dulmede hans smerter og dårlige tanker om sig selv.

Morten Elkjær Mikkelsen kom langt ud. Festede fra onsdag til søndag på amfetamin, MDMA, morfin, ecsatsy og hvad han ellers kunne finde.

- Sådan kørte det i i hvert fald i tre måneder. Jeg har faktisk tænkt efterfølgende, hvordan jeg overlevede det.

Blev voldtaget

Morten Elkjær Mikkelsens misbrug kørte op og ned. Han flyttede sammen med en kammerat, han havde mødt over nogle baner på en bænk. De forsøgte at holde sig fra stofferne - med svingende held.

- Sådan kørte det, indtil jeg fik den helt stor nedtur i mit liv 26. december 2018. Jeg havde været clean i omkring to måneder og skulle mødes med en fyr fra Grindr. Jeg havde været sammen med ham før, og jeg indvilliger i, at vi skal have sex. Jeg siger fra efter en time, men det accepterer han ikke, så det ender i det, man kalder voldtægt. Så går det galt igen med at selvskade. Det bliver helt slemt, fortæller Morten Elkjær Mikkelsen.

Voldtægten bliver anmeldt til politiet, det ikke mener, at de kan skaffe tilstrækkeligt med beviser til at føre en sag. Men noget godt kommer der heldigvis ud af anmeldelsen.

Morten Elkjær Mikkelsen får en psykolog på centret for voldtægtsofre i Herning.

- Hun var så dygtig. Hun kunne trække mig ind i lokalet og pille mig fra hinanden, og jeg sad og tudede og tudede, så det kom ud. Inden jeg gik derfra havde hun fået samlet mig til et helt menneske igen, siger han.

Morten har altid mødt accept af sin seksualitet og sin påklædning. Det stoppede, da han kom på landbrugsskole. Privatfoto

Det var også psykologen, der fik gjort Morten Elkjær Mikkelsen opmærksom på, at det ikke kun var ham selv, det gjorde ondt på, når han gjorde skade på sig selv. Også hans nærmeste led.

- Jeg har ikke cuttet siden 20. august for to år siden. Datoen kan jeg huske, for jeg var på skadestuen og blive syet på grund af skaderne. En kammerat og min mor hentede mig, og de tiggede og bad mig om at stoppe. Siden har jeg ikke gjort det!