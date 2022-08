Tv-legende sagde stop: Nu vender hun tilbage

Det var næsten ingen, der ikke kendte Jill Liv Nielsen, da hun i 2001 tog sejren i den første sæson af reality-hittet 'Big Brother'.

Siden fulgte et par år med andre tv-jobs, men en uenighed mellem hende og den tv-station, hun var ansat hos, endte med et brud, der også betød, at hun stoppede med at lave tv.

- Jeg ville rigtig gerne lave mere seriøse programmer, men de kunne ikke tilbyde mig et format, jeg syntes var seriøst nok. Efter jeg stoppede med at lave tv, valgte jeg at uddanne mig til psykoterapeut, fortalte Jill Nielsen sidste år til Ekstra Bladet.

Jill, der vandt 'Big Brother 2001', ser tilbage på realityshowet, der ændrede hendes liv for altid. Og så er hun i bedre form end nogensinde før. Se de eksklusive billeder her.

Nu kan TV 2 dog meddele, at de har lokket den gamle reality-rotte til at tage en tur i militærtrøjen i deres benhårde program 'Korpset', der har premiere på sin nye sæson 29. august.

Her skal Jill Nielsen sammen med 11 andre kendte danskere se, om de kan holde otte dages intensivt militærkursus ud.

Programmet bygger på optagelsesforløbet for danske elitesoldater, som skulle være et af de absolut hårdeste i verden.

Og det er de tidligere elitesoldater Morten Kvist Carl, Morten 'Max' Grundsøe og Rune Krogh Danielsen, der tester de kendte på deres udholdenhed, lederevner og evne til at håndtere voldsomt pres.

Ud over Jill Nielsen består holdet af kendte af følgende kendisser:

Katrine Nim Bruhn, 29, vægtløfter.

Nicolas Dalby, 37, MMA-udøver.

Didde-Mie Lykke From, 22, danser.

David Sakurai, 43, skuespiller.

Abdel Aziz Mahmoud, 39, tv-vært.

Kristina Schou Madsen, 35, ekstremløber.

Theresa Eslund, 36, tidligere fodboldspiller på landsholdet.

Lars Rasmussen, 46, tidligere håndboldspiller på landholdet.

Kasper Kirkegaard Jensen, 34, radio- og podcastvært.

Mille Gori, 33, danser og tv-vært.

Kristian Bech, 46, tv-vært.

