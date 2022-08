Tv-optagelser stoppet efter trusler om skud

Optagelserne til tv-serien 'Lady in the Lake', der har Natalie Portman på rollelisten, måtte fredag standses på grund af trusler

'Hvis ikke vi får 50.000 dollars, skyder vi nogen'.

Sådan lød det angiveligt fra ukendte gerningsmænd, der fredag passede en chauffør op, som arbejder for produktionen bag tv-serien 'Lady in the Lake'.

Ifølge The Hollywood Reporter nægtede chaufføren at give efter for truslerne, hvorefter gerningsmændene lod forstå, at de ville 'komme tilbage senere og skyde nogen', hvis produktionen fortsatte.

Mediet har fået bekræftet af politiet i Baltimore, hvor optagelserne fandt sted, at man efterforsker truslerne. Også produktionen har kommenteret sagen over for The Hollywood Reporter.

En talsperson for serien, der blandt andre har Natalie Portman på rollelisten, bekræfter over for mediet, at man har standset arbejdet med serien midlertidigt efter truslerne.

'Produktionens ledelse besluttede, at man for at være på den sikre side ville flytte optagelserne til en anden dag, når man har fundet en anden lokation', lyder det i en udtalelse til mediet.

Natalie Portman har utallige roller på cv'et, heriblandt i film som 'Thor: Love and Thunder' og 'Black Swan'. Foto: Maja Smiejkowska/Ritzau Scanpix

Øget sikkerhed

I en udtalelse til The Hollywood Reporter fra produktionsselskabet Endeavor Content, der står bag produktionen, fremgår det, at der var tale om to gerningsmænd, som flygtede efter at have truet chaufføren med en pistol.

'Vi arbejder sammen med politiet i Baltimore i forbindelse med efterforskningen. Sikkerheden og trygheden for vores medarbejdere, cast og alle, der arbejder på vores produktioner, er vores øverste prioritet, og vi er taknemmelige over, at ingen kom til skade. Vi vil fortsætte produktionen med øgede sikkerhedsforanstaltninger', står der i udtalelsen.

'Lady in the Lake' er baseret på forfatter Laura Lippmans roman af samme navn. Natalie Portman spiller hovedrollen som den undersøgende reporter Maddie Schwartz, der forsøger at opklare et mord begået i Baltimore i 60'erne.

Serien skal efter planen vises på streamingtjenesten Apple TV+.