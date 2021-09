Tv-par: Det er slut

Carsten og Jonna fra 'Gift ved første blik' går hinanden så meget på klingen, at de ender med at gå fra hinanden, inden eksperimentet er slut

I torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' stikker det helt af mellem Carsten og Jonna, da de skændes ved morgenbordet over Carstens bimlende og bamlende mobiltelefon.

Men det er tydeligt, at konflikten stikker dybere end som så.

- Den morgen, hvor jeg rejser mig og går, der ved jeg, at jeg ikke længere ønsker at undskylde overfor Carsten for fredens skyld. Jeg synes, vores kommunikation er konfliktfyldt og usund og i det hele taget meget langt fra, hvad jeg er vant til og ønsker i et parforhold, siger Jonna til Ekstra Bladet.

Efter episoden vælger 55-årige Jonna at sende Carsten hjem og altså afslutte forholdet.

- Jeg er selvfølgelig ked, af at det ikke lykkedes at finde en mand eller en god ven i 'Gift ved første blik'. Men jeg er også lettet over min beslutning, fortæller hun.

Jonna afslører, at skænderierne allerede startede tre dage efter, at Carsten flyttede ind hos hende og ville ingen ende tage.

- Der er det slut for mit vedkommende. Der var alt for mange konflikter til at jeg kunne se en fremtid for os, uddyber Jonna.

Carsten og Jonna fra 'Gift ved første blik' 2021. Foto: Snowman Productions

Ulykkelig slutning

Da Ekstra Bladet taler med Carsten, er det tydeligt, at han er berørt af episoden.

- Det er svært, og jeg har også svært ved at finde min plads. Vores kommunikation løber af sporet et par gange, og vi har svært ved at tale konstruktivt sammen, siger han og fortsætter:

- Jeg er selvfølgelig ked af det. Jeg er jo gået ind til dette eksperiment med en masse gåpåmod og ønsker jo, at vi skal løse det.

Derfor har 59-årige Carsten et dybt ønske om at løse parrets problemer, da han bliver sendt hjem fra Jonna, men han kan godt se, at det er blevet sværere og sværere.

- Jeg tror også, det er tydeligt for seerne i program syv, at Jonna og jeg går fra hinanden, afslutter han.

Alt er langtfra, som det ser ud på skærmen i DR's tv-succes 'Gift ved første blik'. Kom med bag kameraet lige her.