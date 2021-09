Tv-par: - Det var kærlighed ved første blik

'Nybyggerne' er i gang igen, og i første afsnit af det populære TV 2-program løber 29-årige Caroline og 34-årige Reece med sejren.

Parret imponerer dommerne Mette Helena Rasmussen og Ask Abildgaard med deres soveværelse, som er indrettet i den stil, de kalder 'scandi-stralien' - et miks af dansk design og hygge og australsk natur i materialerne.

- Det var en kæmpe lettelse. Det var vildt at ende med at vinde det første rum, fortæller en begejstret Caroline, da Ekstra Bladet fanger parret over telefonen.

- Jeg var meget stolt af vores rum, og vi havde også håbet, at vi bare kunne vinde ét rum i programmet, så det var en stor lettelse for os, og vi var meget taknemmelige, siger Reece.

Mødtes på rejse

Og netop parrets fokus på Danmark og Australien er der en helt særlig årsag til. Australske Reece har nemlig givet afkald på livet i hjemlandet for at forfølge kærligheden med Caroline i Danmark.

Det to mødte hinanden på en backpacker-rejse i Panama, hvor Reece med det samme faldt for Caroline.

- Jeg fik øje på Caroline, og jeg tænkte bare: 'Hvor er hun smuk'. Så jeg gik over og præsenterede mig, og hun var bare så sød. Så for mig var det kærlighed ved første blik, fortæller Reece.

Du kan læse meget mere om Caroline og Reece's første møde og hele deres kærlighedshistorie her.

Caroline og Reece supplerer hinanden godt i det byggetekniske. Foto: André Blinkilde/TV 2

Godt hold

Siden er kærligheden vokset, og parret har sat gang i flere fælles projekter, blandt andet renoveringen af et sommerhus.

Derfor er de også vant til at arbejde sammen om håndværk, hvor Reece er stærk i at bygge, og Caroline har helt styr på planlægningen.

- Reece er klart den stærkeste i det byggetekniske. Han bygger det meste af sengen og også garderoben. Jeg laver det meste af malerarbejdet og de lidt mere kedelige ting, hvis man kan sige det sådan. Og så er det mig, der planlægger alting, fortæller Caroline, og Reece supplerer:

- I starten fik Caroline de lidt kedelige jobs som maling og slibe, men vi er et godt hold, fordi vi begge har vores styrker og vi hjælper hinanden.

Med sejren i aftenens afsnit vinder parret 20.000 kroner, som de kan lægge til byggebudgettet på 300.000 kroner.

I sidste ende kæmper de fire par om at vinde det drømmehus, de har arbejdet på i 7,5 uger, der denne gang ligger i Sønderborg og har en værdi af 2,8 millioner kroner.

Hvordan det går Caroline og Reece og de tre andre par videre i 'Nybyggerne', kan du følge på TV 2 onsdag klokken 20 og på TV 2 Play.

I 'Nybyggerne' er der et vinderpar, som får deres hus i præmie, men hvad der sker med 'taber'-husene efter programmet, varierer fra år til år. Læs om det, de hemmelige sponsoraftaler og meget mere her.