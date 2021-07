Tv-par i kæmpe dilemma

For Maria Mainz har hendes bryllupsdag ikke kunnet komme hurtigt nok.

Den unge kvinde, der sammen med kæresten, Daniel, er aktuel i 'Årgang 20', har efter en lang periode med corona i tredje forsøg fundet en dato, hvor de kan blive gift.

Derfor holdt Maria, der er mor til Loui, da også vejret, da Danmark sidste lørdag skulle spille mod Wales under EM.

Som bekendt tævede det danske landshold modstanderne, men det betød også, at den lørdag står på endnu en kamp for danskerne.

- Vi sad og talte om, hvad nu hvis de vinder, og så vandt de jo! Så skulle vi jo pludselig til at finde ud af, hvad vi så skulle gøre, fortæller Maria til Ekstra Bladet.

Reglerne er klar

Idéerne var mange, og tanken om et rigtigt fodbold-bryllup blev da også kastet lidt frem og tilbage.

- Men jeg er simpelthen ikke fodboldfan, jeg ved godt, at det er en speciel kamp, men vi blev simpelthen nødt til at finde et kompromis, lyder det fra Maria.

Aftalen blev derfor, at toastmasteren får lov til at sige, hvis der sker noget vigtigt i kampen, som når Danmark forhåbentlig scorer.

Derudover bliver de sidste 15-20 minutter af hver halvleg også vist for gæsterne.

- Der bliver ingen kamp under maden, og vi frabeder os, at folk kigger på deres telefoner under middagen, så de kan høre talerne.

Maria Mainz har set frem til dagen i lang tid, og hun mener selv, at der er tale om et godt kompromis, men hun er også klar over, at kæresten Daniel ser det lidt anderledes.

- Det er klart anderledes for mig. Daniel glæder sig selvfølgelig, men for hans skyld kunne vi være gået på rådhuset. Det er da ingen hemmelighed, at han ikke har været så meget med i planlægningen, siger hun med et grin.

Parret har flyttet deres bryllup tre gange for at tillpasse sig corona. Privatfoto

Ville slet ikke se det

Og med det store arbejde er Maria også helt klar i spyttet omkring at skulle bruge to timer midt i det hele på en fodboldkamp.

- Det ville jeg være rigtig ked af, hvis vi skulle bruge to timer af middagen på at se fodbold, specielt når jeg slet ikke går op i det.

Parret har også meldt reglerne ud til gæsterne, og det blev modtaget med blandede reaktioner.

- Vi forklarede dem det på en besked, og de fleste var glade og forstod godt beslutningen, men der var også nogle stykker, der bestemt ikke var glade, og de skrev til os for at forklare os, hvor vigtigt det er med kampen. Der prøvede jeg bare at svare pænt tilbage, at det er sådan her, vi har valgt at gøre det.

De to unge mennesker har brugt lang tid til at spare sammen til brylluppet med deres sparsomme løn, men nu er de også helt klar til festen lørdag.

- Vi har sparet sammen til det her på elevløn og SU, så vi har virkelig sparet op, og det er over lang tid. Derfor betyder det også ekstra meget.

Parret skal giftes i Dyrehaven, hvor Marias forældre i sin tid også blev gift.