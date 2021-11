Tv-par jubler: Vinder millionhus

Caroline og Reece er vinderne af 'Nybyggerne' 2021 og dermed et hus til en værdi af 2,8 millioner kroner

Hårdt arbejde kan i den grad betale sig.

Det kan Caroline og Reece skrive under på. Parret kan efter flere ugers hård kamp i det populære program 'Nybyggerne' endelig kalde sig vindere af et hus til 2,8 millioner kroner midt i Sønderborg.

Med seernes opbakning blev deres 'Nybyggerne'-hus nemlig kåret til det bedste, og dermed løb parret med vindertitlen.

Da deres navne blev råbt op af programmets vært, Christian Degn, var det da også lutter lykke, der strålede ud af parret.

- Vinderne er... Caroline og Reece, råbte Christian Degn.

Parret var helt i chok, da det endelig gik op for dem, at de kunne beholde deres hus, som de har brugt flere uger på at istandsætte.

- Det er så vildt. Jeg havde aldrig forestillet mig at være på fjernsyn i Danmark eller vinde et hus, tusind tak til alle, sagde Reece med tårerne trillende ned ad kinderne.

Caroline og Reece supplerede hinanden godt i det byggetekniske. Foto: André Blinkilde/TV 2

Spændingen var på sit højeste, inden vinderne blev kåret live på TV 2.

Udover finalisterne var alle fire par mødt op med deres venner og familie, som ventede spændt på resultatet, mens seerne fik lov til at støtte deres favoritdeltagere i form af sms'er.

Det blev altså Caroline og Reece, hvis stil i den grad blev godkendt af seerne, så de nu kan kalde huset deres eget.

Efter vinder-rusen har lagt sig, venter der nogle finansielle tømmermænd i form af noget af en regning for de nye 'Nybyggerne'-vindere. Det kan du læse mere om her.