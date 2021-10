Tv-par tager stort skridt

Camilla og Lasse, der medvirker i den nyeste sæson af 'Paradise Hotel', fik et godt øje til hinanden inde på hotellet, og det har betydet, at de to er kærester den dag i dag.

- Vi har det så skønt, som man næsten kan have det. Det er bare det helt rigtige, fortæller Camilla til Ekstra Bladet.

Selvom Camilla ikke havde regnet med at møde sin kommende kæreste på hotellet, så kom kærligheden mellem dem alligevel snigende, da hun faldt for østjydens stille og rolige facon.

- Han er et meget roligt menneske. Han får mig helt ned, og samtidig kan han lide mig for mig. Og det tager jeg hatten af for, lyder det fra 27-årige Camilla fra Faaborg.

Og nu har parret altså taget skridtet videre i deres forhold. Camilla og den fire år yngre Lasse er nemlig mødtes på halvvejen og har slået pjalterne sammen i Odense.

- Vi er flyttet sammen, og det er dejligt. Nogle vil sikkert mene, at det er gået meget hurtigt, men for os var det det helt rigtige at gøre. To uger på 'Paradise Hotel' føles jo nærmest som et halvt år, fordi man er så intenst sammen, fortæller Camilla.

Du kan følge Camilla og de andre deltagere i 'Paradise Hotel' tirsdag til torsdag på Viaplay og Viafree.

