Tv-par trækker sig inden TV2-premiere

Efter seersuccesen 'Årgang 0', der fulgte forskellige børn født i år 2000, forsøger TV2 snart at gentage succesen med fire børn, der alle er blevet født i 2020.

Det sker, når TV2 snart blænder op for programmet, der kommer til at hedde 'Årgang 20'.

Men under optagelserne til programmet er der opstået markante ændringer.

Oprindeligt skulle der nemlig have været fem par, og ikke kun fire.

Men siden da har det fynske par Mette og Jonas valgt at trække sig fra programmet, og de vil dermed ikke være at finde i programmet, når det senere på måneden løber over skærmen.

'Som det ofte er tilfældet, når man laver tv, er der også på 'Årgang 20' sket ændringer, siden vi gik i gang med de indledende optagelser tilbage i 2019. Vi er blandt andet gået fra fem til fire familier for at kunne skabe et program, hvor hvert afsnit indeholder de elementer og detaljer om familierne, som formatet lægger op til', lyder det fra Warner Bros Jan Bacher Dirchsen, som står bag programmet, i en mail til Ekstra Bladet.

'Det kræver rigtig meget af familierne at medvirke i ’Årgang 20’, da de skal være klar på at invitere seerne langt ind i deres private rammer. Det er en svær øvelse, men essentielt for programmets karakter. Vi har haft en fin dialog med Mette og Jonas i forløbet, og de har nu fået alle de videooptagelser, vi nåede at lave sammen, og vi ønsker dem alt det bedste med deres lille, nye familie', lyder det videre.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Mette og Jonas i skrivende stund.

Herunder kan du læse meget mere om alle parrene, som er aktuelle, når programmet får premiere 28. januar på TV2.

Det forventes, at den nye sæson af programmet skal følge børnene og deres forældre de næste 18 år.