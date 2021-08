TV-person vil rykke folks grænser

Allan fra 'Landmand søger kærlighed' håber på at folk får et bredere syn på homoseksuelle

Det populære TV 2-program 'Landmand søger kærlighed' ruller for ottende gang over skærmen, og nu med en lille overraskelse i ærmet.

Tidligere har værten Lene Beier udtalt, at hun og resten af produktionen ønsker en bred repræsentation af landmænd og diversitet i programmet.

Og det er der kommet i år. Det er nemlig første gang i programmets historie, at er der en homoseksuel landmand med.

46-årige Allan har alt, hvad han ønsker sig i livet, på nær kærlighed. Derfor meldte Allans veninde ham til programmet.

Et kedeligt leverpostejsliv

Over for Ekstra Bladet fortæller Allan, at han i første omgang ikke havde i sinde at medvirke i prorgammet.

- Jeg er en meget privat person, og jeg slynger ikke om mig med de store ord, siger Allan til Ekstra Bladet. Men efter lidt betænkningstid valgte han alligevel at sige ja.

Hvad fik dig til at ændre mening?

- Dengang jeg skulle stå frem og sige, at jeg var til fyre, manglede jeg at se, at der var mange forskellige typer af homoseksuelle. Jeg manglede nogle, jeg kunne spejle mig selv i. Derfor vil jeg godt vise folk, der er usikre, at der også er homoseksuelle, der lever et helt normalt kedeligt leverpostejsliv, siger Allan.

Dét, at Allan er til mænd, spillede også en stor rolle i overvejelserne.

- Det var den største overvejelse. Jeg var nervøs for, hvor mange negative kommentarer der ville komme. Folk har virkelig været positive og støttende. De positive kommentarer overskygger de negative. Jeg bliver helt rørt.

- Jeg håber, at det kan rykke nogle grænser, og at Hr. og Fru. Danmark hjemme i stuerne kan se, at det ikke kun er farverige homoseksuelle, der er i fjernsynet, men at der også kan komme landmænd som mig. Der er mange forskellige typer, og det er vigtigt at vise, siger Allan.

Du kan se 'Landmand søger kærlighed' tirsdag klokken 20.00 på TV 2 eller TV 2 Play.