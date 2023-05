Tv-station i kovending: Vraget program vender tilbage

Man har et standpunkt, til man rammes af seernes vrede.

Det gælder tilsyneladende for tv-stationen CBS, som for få dage siden kunne meddele, at man ville droppe politiserien 'S.W.A.T.' med Shemar Moore i hovedrollen.

For nu vender serien alligevel tilbage med en syvende sæson, meddeler CBS ifølge The Hollywood Reporter.

'Vi har lyttet til vores seere og deres massive efterspørgsel og passion for 'S.W.A.T.', og vi er nået til enighed om at forny serien med en afsluttende sæson over 13 episoder, som bliver vist i tv-sæsonen 2023-2024,' siger underholdningschefen for CBS, Amy Reisenbach, og chefen for tv-afdelingen i Sony, Katherine Pope, i en meddelelse ifølge mediet.

Stjerne langede ud

I øjeblikket vises seriens sjette sæson, og meldingen var for få dage siden, at den sidste episode i sæsonen ville markere seriens afslutning.

Det fik både seere og seriens stjerne Shemar Moore til at udtrykke deres utilfredshed.

Shemar Moore var mildest talt utilfreds med beslutningen om at droppe hans serie. Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

- Vi har ikke gjort noget forkert. Vi har gjort alt, vi er blevet bedt om, sagde 53-årige Shemar Moore i en video på Instagram, efter beslutningen om at droppe serien var blevet offentliggjort.

- Hvis jeg vælger at udgive det her, tror jeg, jeg får mange problemer med CBS, fordi jeg råber op. De har været vidunderlige over for mig i 26 år ud af min 29 år lange karriere, lød det videre fra skuespilleren, som har medvirket i både 'The Young and the Restless' og 'Criminal Minds' på CBS, før han fik rollen i 'S.W.A.T.'.

De seks sæsoner af 'S.W.A.T.' kan danskerne se på Viaplay. Her kommer der i øjeblikket nye afsnit hver mandag, og sæsonens sidste afsnit forventes at få premiere 22. maj.