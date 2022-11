Tv-station springer til: Vil købe Pyrus-kalender

Pyrus-skaber Martin Miehe-Renard undrer sig over TV 2's beslutning om at tage 'Alletiders julemand' af sendeplanen og TV 2 Play

TV 2 har valgt at droppe 'Alletiders julemand' med Pyrus i år, da den indeholder scener, som kan være stødende med nutidens briller. Men nu vil kanalen DK4 købe rettighederne til at sende julekalenderen

Måske kan du alligevel få lov at se 'Alletiders julemand' med Pyrus i december.

TV 2 droppede ellers at sende julekalenderen, fordi en scene med børn klædt ud som flødeboller kan virke stødende i 2022, men nu har tv-stationen DK4 meldt ud, at de gerne vil vise julekalenderen.

Det skriver kanalen i en pressemeddelelse.

'Vi deler dagbladenes bestyrtelse over, at TV2 på denne måde nægter at vise noget af vores fælles danske tv-arv'.

'Der er ingen tvivl om, at 'Alletiders Julemand' er en del af den fælles forståelse, vi har her i landet af, hvad julehygge er, og den synes jeg ikke, nogen skal snydes for,' lyder det fra administrerende direktør Stig Hasner i pressemeddelelsen.

DK4 forsøger at købe rettighederne til at vise 'Alletiders julemand', som er den tredje i rækken af julekalendre med nissen Pyrus i hovedrollen. Foto: Christer Holte

Sender det, de andre ikke vil

Ekstra Bladet har talt med Stig Hasner, som uddyber årsagen til, at man har valgt at bede om retten til at vise julekalender.

- DK4 har snart 30 år på bagen, og vi har altid sendt noget, som de andre ikke vil sende af den ene eller anden grund. Så er det for smalt, så har det ikke seere nok, så er det ikke ungt nok og så videre. Det har vi faktisk været ret gode til at navigere i.

- Sædvanligvis er det, fordi der er nogle niche-områder, som de simpelthen ikke vil beskæftige sig med på TV 2 og DR. Men her har vi altså noget, som de gerne har villet beskæftige sig med på TV 2, men som de ikke vil længere. Og der kan vi se - det viser jeres journalistik også - at det er der et behov for, siger han.

- Ved MeToo fik I Jens Gaardbo, og efter dommen fik I Inger Støjberg i en periode. Er det en generel strategi, at I tager dem ind, der ikke 'må' være andre steder?

- De to værter, du nævner, er to ud af 30 studieværter. Så det er ikke sådan, at vi konsekvent søger nogen, som har opnået en eller anden særlig bevågenhed eller status. De er tilgængelige i nogle situationer, og de har kunnet udfylde en rolle, som vi havde til dem.

- Der er ikke nogen langsigtet strategi i, at vi partout skal være særlige på det felt. Det er og har altid været vores langsigtede strategi at sende det, der af den ene eller anden grund ikke finder vej til de andres sendeflader, siger Stig Hasner.

Såfremt de får lov, vil den blive sendt på kanalen klokken 20 alle dage i december, lyder det. De har dog endnu ikke hørt fra TV 2.

