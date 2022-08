Tv-stjernen Roger E. Mosley er død

I rollen som 'TC' i et af 80'ernes største tv-hits i USA, 'Magnum P.I.', blev han verdenskendt.

Nu er Roger E. Mosley død, 83 år gammel.

Det oplyser hans datter i et opslag på Facebook.

'Roger E. Mosley, min far, din ven, din 'træner Mosley', din 'TC' fra 'Magnum P.I.', døde klokken 1.17 i nat. Han var omgivet af familie, da han sov fredfyldt ind. Vi kunne aldrig sørge over så fantastisk en mand. Han ville HADE, hvis vi græd på hans vegne. Det er tid til at hylde det eftermæle, han efterlod os alle. Jeg elsker dig, far,' skriver hun blandt andet i det rørende opslag.

Rollen som Theodore 'TC' Calvin i 'Magnum P.I.' var den største i Roger Mosleys karriere, hvor han spillede overfor Tom Selleck. Hans karakter var helikopterpilot og hjalp hele tiden hovedkarakteren, spillet af netop Tom Selleck, væk fra problematiske situationer.

I alt blev det til otte år på serien og han var med i 158 afsnit.

Roger E. Mosley havde dog mange roller i alverdens andre tv-serier, heriblandt 'Kojak' og 'Starsky and Hutch'.

Her ses Roger E. Mosley med blandt andre Tom Selleck. Foto: Matt Sayles/Ritzau Scanpix

Lørdag skrev hans datter et opslag på Instagram, hvori hun fortalte, at tv-skuespilleren havde været involveret i en bilulykke, som havde efterladt ham lam fra skuldrene og ned.

På daværende tidspunkt var han i kritiks tilstand, og hans liv stod altså ikke til at redde i sidste ende. Han blev 83 år gammel og efterlader sig tre børn samt sin hustru.