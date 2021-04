Tv-underholdning så det klodser

Jeg sad en aften for nogle år siden i et sommerhus i regnvejr og zappede tv, da jeg havnede i et program, hvor granvoksne mennesker konkurrerede om, hvem der var bedst til at bygge Lego. Ud over det obligatoriske Lego-byggeri med mine sønner, har jeg ikke selv leget med Lego, siden jeg var barn.

Ikke desto mindre fandt jeg udsendelsen dybt fascinerende, og undrede mig over, at vi ikke havde noget lignende herhjemme. Jeg mener: Lego er trods alt en dansk opfindelse.

Det har vi så nu. Og tak for det.

’Lego Masters’ er oprindelig et engelsk koncept, der siden 2017 har gået sin sejrsgang verden over fra Australien til Sverige, og nu altså er nået frem til arnestedet, om man så må sige.

Og timingen må siges at være perfekt for uden at have statistisk belæg for det, har jeg en klar formodning om, at Lego-byggeriet (ligesom strikning, puslespil etc.) har haft gode kår i de små hjem i disse pandemi-tider.

Coronaen satte da også sit præg på sæsonpremieren, da et af de otte deltagende par ikke kunne være til stede på grund af karantæne.

'Skønt slow-tv'

'Lego Masters’ afløser ’X Factor’ som TV2's bud på fredagsunderholdning for hele familien. Og koncepterne kunne næsten ikke være mere væsensforskellige.

For ’Lego Masters’ er befriende uprætentiøst. Ja, der har vel næppe været en stylist inde over, og scenografen har ikke haft travlt.

Værten Victor Lander og dommeren Søren Dyrhøj tror heldigvis ikke, at ’Lego Masters’ handler om dem. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

I stedet møder vi 14 ærkenørder, der gør noget af det, de elsker allermest: At bygge med Lego. Og da der som sagt er tale om voksne mennesker, har de haft mange år til at øve sig. Det kunne ses.

Tilmed er der tale om en vært (komiker Victor Lander) og en dommer (Lego-designeren Søren Dyrhøj), der ikke tror, at programmet handler om dem. Herligt.

Der er selvfølgelig et konkurrenceelement ind over, men det fyldte ikke meget her i første ombæring. Skønt slow-tv uden de store falbelader. Det behøver faktisk ikke at være mere kompliceret end at se på nogle mennesker gøre det, de brænder for. Også selv om det er at lege med Lego.