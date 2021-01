Tv-vært i tårer: - Tænk, at jeg står og flæber

I et lille års tid er tv-vært Janni Pedersen, 52, tonet frem på skærmen, når danskerne har tændt for 'Go' Morgen Danmark' på TV2, men fredag blev hendes sidste dag som vikar på det populære morgenprogram.

Derfor havde de på programmet linet en video op med de bedste øjeblikke med Janni Pedersen, og det fik den garvede vært til at bryde ud i tårer.

Allerede inden indslaget lyder der høje snøft fra Janni Pedersen, som er tydeligt berørt over situationen.

- Jeg kom jo lige til at græde i pausen, Steen (Langeberg, red.), og så kom hun op og sminkede mig, og nu kan jeg mærke, at nu bliver jeg helt sprød igen, siger hun med gråd i stemmen i programmet.

Louise Wolff tager pause fra pausen

Da videoen er slut, er hun helt færdig.

- Tænk, at jeg står og flæber. Det må I virkelig undskylde, men jeg har virkelig været så glad for, at jeg måtte være inde i jeres morgenfjernsyn, og at jeg har fået lov til at være en del af det her fantastiske hold, siger hun.

Så du det? TV2-vært i kiks på direkte tv

Janni Pedersen har siden april vikarieret for Louise Wolff i morgen-sendefladen, og nu skal hun tilbage som studievært på TV2 News.

Janni Pedersen og Lasse Sjørslev har været et populært makkerpar på TV2 News. Foto: Mogens Flindt

Til Billed-Bladet fortæller hun, at hun har nydt vikartjansen i fulde drag.

- Det har været en fest, og jeg har været ude i stunder og situationer, som jeg aldrig i min vildeste fantasi havde forestillet mig, at jeg skulle igennem som sådan en midaldrende studievært, siger hun til mediet.

Hun har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at det kun var de meget tidlige mødetider, der ikke faldt helt i smag.

- Jeg synes, det er svært at stå så tidligt op, fordi jeg er gået i overgangsalderen, og jeg kan ikke sove, når jeg ikke sover sammen med min mand, og han er ude i vores kolonihavehus, så jeg sover stort set ikke lige for tiden. Men når vi først er i gang, er det simpelthen så sjovt, lød det tilbage i foråret.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Janni Pedersen her på hendes sidste dag, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Janni Pedersen og flere andre kendte kvinder har fortalt ærligt om, hvordan det var for dem at gå i overgangsalderen. Læs deres beretninger her (+).