Dansk stjerne udsat for vild joke

Mads Vad er fascineret af håndbold. Han ser alle kampe og følger godt med. Derfor sagde han 'ja' til at blive en del af 'Langt fra landsholdet', som Discovery + og Kanal 5 netop nu sender, og det kastede virkelig de skøreste oplevelser af sig.

- Som man vil kunne se i programmet, bliver jeg holdets målmand og er som sådan udsat for en del sær-træning. Men målmænd skal beskyttes, og her lykkedes det Lars Rasmussen at lave den vildeste praktical joke med mig, fortæller en storgrinende Mads Vad.

Det har været sundt for mig at prøve at være den 'dumme', mener Mads Vad. Foto: Warner Bros. Discovery Danmark / Kanal 5

'Langt fra landsholdet'-træneren bildte efter endnu en hovedrystende træningssession, hvor udbrud som 'Mamma Mia' og 'What the fuck is going on' fløj rundt i hallen, Mads Vad ind, at den skridtbeskytter, han skulle bære, ville sidde lige så godt uden på hans shorts som indenunder.

Hæhæ, jeg vidste intet om skridtbeskyttere, skraldgriner Mads Vad. Foto: Warner Bros. Discovery Danmark / Kanal 5

- Ergo stillede jeg op med skridtbeskytteren uden på mine shorts, og det vildeste er, at ingen af mine holdkammerater var håndboldkyndige nok til at vide, at det var helt tosset. Først da vi fik besøg - og det var ikke Mulle - gik det op for mig og de andre, hvor fucking meget til grin, jeg var. Det var ret sjovt. Vi græd nærmest af grin. Hold da kæft hvor var det åndssvagt. Ham Lars er så skøn.

Mads Vad kendte i modsætning til mange af de øvrige på holdet reglerne i håndbold fra alle de kampe, han har overværet hjemme i sofaen, Men de mere tekniske ting anede han intet om - og altså heller ikke, hvordan man egentlig bruger en skridtbeskytter.

Nogle af de ni andre kendte end ikke reglerne for håndbold, hvilket gjorde Lars Rasmussen meget træt, fortæller Mads Vad. Foto: Warner Bros. Discovery Danmark / Kanal 5

- Det har været meget sundt for mig at deltage i noget, hvor jeg var den dumme. I 15 år har jeg været kloge Åge i 'Vild med dans' - og jeg har da mere end én gang korset mig over, at det f.eks. kunne være så svært at kende forskel på højre og venstre fod. Ofte har en nydanser sagt, at én ting er at forstå med sit hoved, hvad danselæreren siger. Noget andet er at få fødderne til at gøre det. Og det må jeg erkende nu. Derfor har det været godt for min forståelse for andre mennesker selv at stå i rollen som den, der intet kan, smiler Mads Vad.