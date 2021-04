Folk elsker 'Morgensang'

'Morgensang' er en gave. Ikke bare for lytterne på P2 og seerne på DR1, men også for Ole Kibsgaard og hans kollega Kaya Brüel.

Seer– og lyttertal har været stødt stigende her i anden runde af coronaen, og da man som et sandt scoop fik Povl Dissing med til at recitere Benny Andersen gik tallene amok. Alene streaming-tallene lå på godt og vel 778.000.

Programmet med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard er nu forlænget til 1. juni. Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

Programmet er nu forlænget til 1. juni, og hvem ved, om det genoptages i efteråret.

– Det er næsten helt flovt, når jeg tænker på, hvor mange af vores kolleger, der virkelig har det økonomisk hårdt her under nedlukningen, men Kaya og jeg har altså fast arbejde, og det er vi taknemmelige for. Jobs til musikere hænger ikke på træerne, men jeg vil gerne understrege, at for os er det ikke et job i mangel af bedre – for os er det en gave at genopdage fællessangtraditionen.

Ole Kibsgaard blev uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium og kan snart sagt spille ethvert instrument. Fra 1997 til 2011 var han en del af Shu Bi Dua, og siden har han spillet i et utal af sammenhænge og haft sine egne musik-tv-programmer.

– Det er faktisk interessant i hvor høj grad fællessang og ikke mindst morgensang har været overset. I min skoletid sang vi altid morgensang og lærte en masse sange på den konto. Men i dag er børnene skåret i musiktimer på skolerne – ligesom de er skåret i mange andre kreative fag. Det er synd. For når folk i Danmark i den grad har taget fællessang og morgensang til sig, viser det jo, at der er et behov for den følelse af fællesskab, som opstår, når man synger sammen – også selv om det er hver for sig.

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard mdener, at der har vist sig et behov for det fællesskab som bl.a. morgensang er. Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

I 'Morgensang' giver Ole og Kaya den gas med alt fra Højskolesangbogen til kendte popmelodier. Nogle gange jazzer de lidt. Andre gange er det reggae eller noget andet.

– Vi prøver at sprede vores sangvalg, så der både er noget for de ældre og de yngre. Det kan vi mærke, at folk sætter pris på. I hvert fald har vi fordoblet lytter/seertallet fra første lock down. Og jeg indrømmer, at både Kaya og jeg er overvældede over alle de ’roser’ og takkemails, vi får.

Kibsgaard tøver ikke med at kalde ’Morgensang’ et jobmæssigt mirakel.

For Kaya Brüel og Ole Kibsgaard er 'Morgensang' et jobmæssigt mirakel. Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

– Vi når et kæmpe publikum. Dette er en-ud-af-en-million-chancen’, og vi føler os så heldige, fordi vi ikke bare har et drømmejob i disse tider, men oven i købet har mulighed for at betale vores husleje. Desværre har vi en kulturminister, der er temmelig tung i optrækket, og som tilsyneladende har meget lidt forståelse for musikeres forhold. Det ærgrer mig dybt, at kulturen bredt ikke er mere prioriteret, siger han.