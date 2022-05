Gratis streaming

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ny streamingtjeneste er såmænd ganske gratis

Hvis man er fan af reality-tv og ikke er allergisk over for reklamer, har man netop fået endnu et tilbud at kaste sig over.

Streaming-tjenesten hedder Pluto TV og har danske programmer som 'Masterchef', 'Luksusfælden', 'Familien på Bryggen' og 'Paradise Hotel' i kataloget. Det skriver avisen.dk og Politiken.

Af udenlandske programmer kan nævnes 'Pimp My Ride', 'The Hills', 'Teen Mom', 'Star Trek' og 'South Park.

Der er tydeligvis nok at kaste sig over, hvis tiden blot skal fordrives, men som bekendt er meget få ting i tilværelsen gratis - og streaming er ikke én af dem - i hvert fald ikke, hvis man hører til dem, der betragter tid som penge.

For at se løs, skal man nemlig indstille sig på at se reklamer. Til gengæld har folkene bag Pluto TV valgt at gøre det ekstremt nemt for nye seere, der ikke behøver oprette sig som bruger, logge ind osv.

'Paradise', der lige om lidt kommer i en ny, moderniseret udgave, er med i det gratis udbud fra Pluto TV.

Pluto TV er ejet af Paramount Global, og derfor vil tjenesten omfatte indhold fra Paramounts mange brands og rettigheder,

I Danmark har Pluto TV indgået samarbejde med den nordiske tv-udbyder Viaplay. Derfor kan Pluto TV tilbyde indhold fra en stribe TV3-programmer. En del af det indhold har tidligere ligget gratis tilgængeligt på Viafree, der nu lukkes som konsekvens af det nye samarbejde.

- Vi har en stor tro på, at danskerne vil sætte pris på et gratis tilbud med masser af forskelligt indhold. Man kan sige, at Pluto TV i en streamingtid reelt genopfinder klassisk flow-tv, hvor man tænder for sin favoritkanal, der så viser enten kuraterede kanaler eller kanaler, der kun sender netop en ens favoritserie 24 timer i døgnet. Eller bruge On demand universet med over 5.000 timers film og serier, siger den danske programchef Jesper Haahr til avisen.dk

Pluto TV så første gang dagens lys i USA i 2014. Sidenhen har konceptet bredt sig til 26 lande. Sidste år havde Pluto TV 64 millioner aktive, månedlige brugere.

Guide: Hvilken streamingtjeneste skal du vælge?