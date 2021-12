Ikke set før: Lokket af drømmeduo

Sylvester Stallone skifter det store filmlærred ud med det lille tv-lærred.

Det skriver Deadline, som mener at vide, at den 75-årige 'Rocky'- og 'Rambo'-stjerne lige nu forhandler om at lande hovedrollen i 'Kansas City'.

Her skal han spille en aldrende italiensk mafiaboss fra New York City, der tvinges til at flytte til Kansas City, Missouri, hvor han skal forsøge at genetablere sin familie i en by, hvor tingene foregår på en lidt anden måde end på den amerikanske østkyst.

Serien af skabt af en noget nær drømmeduo bestående af Taylor Sheridan og Terence Winter. Sheridan er lige nu aktuel med 'Yellowstone', 'Mayor of Kingstown' og '1883', mens Winter skabte 'Boardwalk Empire' og var manuskriptforfatter på 'The Sopranos'.

Lander Stallone rollen som mafiaboss i Midtvesten, bliver det første gang, han har hovedrollen i en serie. Han har tidligere haft mindre roller i 'Police Story' og 'Kojak' i 1970'erne og senest en enkelt optræden i 'This is Us' i 2017.

'Kansas City' bliver produceret til Paramount+, hvor også Sheridans øvrige serier kan ses.

