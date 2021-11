Nu er der tid til kærligheden

Der var hverken tuderi eller traurige miner, da Mascha Vang blev stemt ud af 'Vild med dans' sammen med partneren Thomas Evers Poulsen. Tværtimod.

- Min krop var drænet og træt. Jeg har nærmest ondt alle vegne, så for mig var det fint at stoppe her. Når man har opnået ti ugers deltagelse, behøver ingen at skamme sig. Jeg er glad og stolt over det, jeg har været med til, griner hun og tilføjer:

Her er Mascha Vang og Troels Krohn Dehli lige tjekket ind på Marienlyst og har fået den lækreste lyserøde champagne i glassene. Foto: Privat

- Men nok er nok. Her dagen derpå er Troels (Krohn Dehli, red.) og jeg ved at pakke et par tasker. Vi skal på en kærestetur på Marienlyst, siger hun.

Her sluttede ti ugers dans for Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mascha var glad for, at Troels var i studiet fredag aften, for så kunne han køre sin trætte kæreste hjem til Kolding. Foto: Tariq Mikkel Khan

Parret, som til daglig bor i Kolding, har en totalt børnefri weekend, så de besluttede sig for at fejre, at 'Vild med dans' er slut, og at der nu igen er tid til kærligheden.

- Vi skal i spa. Vi skal bade og spise lækker mad. Og drikke champagne. Det skal være topmålet af forkælelse, og når vi så i morgen en gang vågner, tjekker vi ud og henter min datter hos sin far, før vi vender næsen hjemad.

Den terrængående kjole afslørede, at Mascha Vang er om muligt endnu mere velformet, end hun plejer at være. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mange kilo smidt

Uanset hvor meget mad og drikke den 42-årige influencer og iværksætter sætter til livs, vil der være rigelig plads.

Den ålestramme kjole, som hun dansede slowfox i, afslørede, at den i forvejen slanke kvinde har tabt sig yderligere.

Under Vild med dans har Mascha Vang smidt fem til seks kilo, og det er meget, når man kun måler 161 cm.

- Jeg gik fra en stor str. 38 til en lille str. 34. på skrædderskalaen. Det kan virkelig ses - og mærkes. Men det tror pokker. Vi har jo trænet konstant, og der har end ikke været tid til et glas vin, smiler hun.

