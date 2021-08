- Var livet eller ægteskabet røget først?

Både forholdet og de vægtmæssigt overbelastede fødder gjorde ondt, da 33-årige Lasse Vindahl sammen med sin kone, 29-årige Simone Vindahl, meldte sig til DR-programmet 'Fede forhold'.

Gnisten mellem dem var pist væk. Til gengæld var der så meget sul på sidebenene, at det unge pars lyst til hinanden var nærmest ikke-eksisterende.

Efter syv måneders intenst arbejde med at få genantændt den famøse gnist og med at få færre kilo på kroppen, stortrives parret.

Det fortæller Lasse Vindahl til Ekstra Bladet, efter sidste afsnit af programmet tirsdag aften rullede over skærmen.

Han formående at tabe sig svimlende 46 kilo under optagelserne, der sluttede midt i juli. Og trods tre ugers sommerferie med masser af hygge har han holdt vægten.

- Vi har tænkt os om, men har selvfølgelig spist en is og drukket et glas vin. Men jeg har trænet som en gal i ferien. Træning og spinning er blevet vores nye hobby, siger han og fortæller, at fruen har taget et enkelt kilo på.

- Men nu er ferien slut, så vi er helt tilbage og lever efter de principper, vi har lært, understreger Lasse Vindahl.

Skænderier og slik var hverdag hos familien Vindahl. Nu er det afløst af kærlige kram og grøntsager. Foto: Morten Sønniksen

Simone Vindahl smed over 20 kilo i løbet af programmet, og med god hjælp fra programmets psykolog og parterapeut, voksede hendes selvværd for hvert kilo, der røg.

- Det går pisse godt med os nu, siger Lasse Vindahl, der lagde ud med en kampvægt på 150,7 kilo.

- Jeg ved ikke, hvor vi var endt, hvis ikke det havde været for programmet. Det var ikke et godt sted. Jeg ved ikke, om det var livet eller ægteskabet, der var røget først. Det tør jeg ikke gisne om, siger han stille.

En ting er sikkkert. Det sted Lasse og Simone Vindahl var, skal de aldrig tilbage til.

- Vores plan er at leve fornuftigt i hverdagen og skeje lidt mere ud i weekenderne. Men med måde! Vores nye livsstil har betydet alt for vores selvværd. Vi hviler så meget i os selv, at vi kan fokusere på børnene i stedet for på, at t-shirten strammer. For når man ikke har det godt, ligger det i baghovedet hele tiden, siger han.

Simone brød sig tidligere ikke om at komme på stranden på grund sin krop. Denne sommer har parret hygget sig både på stranden og i forlystelsesparker, uden at tænke over tøj, der strammer. Foto: Morten Sønniksen

- Hvordan har det været at tage hele Danmark med på den rejse. Vi er kommet tæt på - også på deres sexliv?

- I starten var det svært at åbne op om sexlivet, men mange har de samme udfordringer, kan vi se på alle de henvendelser, vi har fået. Derfor ser vi sådan på det, at det er godt, hvis vi har kunnet være med til at hjælpe og inspirere andre.

- Simone købte i løbet af programmet nyt og lækkert undertøj flere gange. Har hun ruineret dig på den front?

- Ha ha, nej det har hun ikke. Men det var dejligt. Det er klart, at når man taber sig så meget, så skal der en helt ny garderobe til, og det koster nogle penge. Jeg er selv gået fra en fem eller seks gange XL til en XL eller large. Det er pludselig blevet fedt at købe tøj - sådan i helt almindelige butikker, siger han tilfreds.

Lasse Vindahl drømmer om, at vægten på sigt havner på et tocifret tal. Præcis hvor, har han ikke besluttet.

