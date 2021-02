TV2-deltager: - Det kammede bare over

Christian Fabricius, som med sin familie deltager i 'Årgang 20', har måttet se i øjnene, at karrieren fylder for meget

Karriere og familieliv er ikke altid nemt at få til at spille sammen, og det må 43-årige Christian Fabricius sande i torsdagens afsnit af 'Årgang 20' på TV2.

Efter han og hustruen Lisbeth bliver forældre til deres tredje barn, datteren Ayasofia, som også er en af de fire hovedpersoner i programmet, er han så stresset over jobbet som ejendomsmægler, at han vælger at sige det op.

Og det var ingen nem beslutning, fortæller han til Ekstra Bladet.

Christian og Lisbeth bor i Espergærde i Nordsjælland med deres tre børn, Ayasofia, Theodor og Filippa. Foto: Daniel Hjorth / TV2

- Jeg tror, at det kom som en overraskelse for mig, at jeg med mine tre børn og et fuldtidsarbejde faktisk havde en del om ørerne. Jeg vil jo gerne kunne det hele - være en god far, mand, ven, kollega og selvfølgelig også være mig selv.

- Så det var virkelig svært for mig at sige mit job op i håbet om at få et nyt job, som ville give mig mere tid, siger han.

Hård start for TV2-satsning

Har ikke overskud

Christian Fabricius er heller ikke i tvivl om, at det var barn nummer tre, der fik bægret til at flyde over.

- Det gik fint at jonglere med karrieren og først med et barn, så to børn, men her med det tredje, så kammede det bare over, siger han.

Derfor har han også måttet se i øjnene, at han ikke længere kan holde til at køre på for fuldt drøn.

Dramatisk fødsel: Det så du ikke på tv

- Mange kan helt sikkert overskue det hele med mange børn og en karriere, men jeg har ikke mentalt overskud til det. Og det kan man så se reaktionen på i programmet, siger han.

Du kan følge Ayasofias familie og de tre andre familier i 'Årgang 20' torsdag på TV2 og på TV2 Play.

I den oprindelige udgave af 'Årgang 0' medvirkede blandt andre Stephanie. Hun skrev i efteråret en bog, hvor hun blandt andet langer ud efter TV2, som hun mener burde have grebet ind under optagelserne. Læs artiklen om det her (+).