TV2-deltager: - Jeg knækkede midt over

Joe fra 'Hjem til gården', var lettet over, at det var hans tur til at forlade gården

Joekim Davie Lenny Nielsen, også kendt som Joe, er den seneste deltager, der måtte forlade gården i den nye sæson af TV 2-programmet 'Hjem til gården'.

'Han fyldte meget' og man 'tør ikke sige ham imod' - sådan lyder det fra flere af beboerne på gården, når de beskriver Joe i programmet.

Men som Joe selv beskriver det, var der mange af deltagerne, der ikke turde sige sin mening, hvorfor han ofte blev talerør for fællesskabet.

Springer ud som skuespiller

Da Ekstra Bladet fanger Joe over telefon, fortæller han, at han var lettet over, at det var hans tur til at forlade gården.

- Vi har allesammen en ejendel i at reflektere over de ting, der sker inde på gården. Jeg synes det er svært når man er 14 mennesker. Der er hurtig nogle, der blev overset. Man får ikke noget ud af at tale i krogene, og der kommer jeg til at tage nogle kampe, jeg måske ikke burde tage, siger Joe til Ekstra Bladet.

Knækkede midt over

En del af en længere proces fik Joe til at melde sig til programmet. I mange år har Joe ladet sig styre af andres mennesker behov, og ofte sat sig i en situation, hvor han skulle tilfredsstille andre.

En dag blev det for meget, hvilket resulterede i, at Joe fik et sammenbrud.

- Jeg knækkede midt over for et år siden. Jeg var der ikke for mig selv. Jeg måtte bruge noget tid på at være alene og finde ud af, om jeg kunne lide havremælk eller sødmælk, siger Joe og tilføjer:

- Jeg har altid sat andre før mig selv. Jeg indså, at det ikke var vejen frem, hvis man skal være en tro udgave af sig selv, så skal man kunne mærke sine følelser.

Forsvarer TV 2: - Jeg bliver enormt irriteret

Joe fortæller til Ekstra Bladet, at han helt klart fik vækket nogle følelser til live ved at være med i programmet.

- Jeg er blevet opmærksom at være mig selv tro, og ikke gøre så meget for et fællesskab, der ikke rigtig forstår, hvad der foregår.

Joe har været frisør siden han som 13-årige kom i lære. Senere har han været under Dennis Knudsens vinger og været sminkør på Det Kongelige Teater og fast frisør på DR.

Og selvom, han fortsat har et job, hvor han servicerer og sætter andres behov før sit eget, glæder han sig til når restriktionerne lempes i morgen, hvor han åbner salonen Femte til højre i indre København.