TV2 dropper MeToo-dokumentar

Siden september har TV2-ansatte arbejdet på en dokumentar omkring MeToo på danske arbejdspladser - herunder TV2 selv.

Det kunne Ekstra Bladet tilbage i december fortælle, men dokumentaren bliver ikke til noget alligevel. Det skriver TV2. Årsagen skulle være, at man i researchfasen opdagede, at en stor del af det handlede om TV2 selv, og derfor har man trukket stikket.

'Vores vurdering er, at TV2 grundlæggende ikke er de rigtige til at undersøge sig selv – og dermed ikke de rigtige til at producere og publicere en dokumentar, når indholdet er endt med i høj grad at handle om os selv. Derfor går vi ikke videre med projektet,' skriver nyhedschef Jacob Kwon i en intern mail til ansatte på TV2.

TV2 er i forvejen i MeToo-modvind, efter de sagde farvel til Jes Dorph.

Ekstra Bladet er i besiddelsen af mailen, hvor Jacob Kwon understreger, at TV2 ikke forsøger at lægge låg på sagen. Derfor kan de kilder, der allerede har talt med TV2, frit fortælle deres historier i andre medier.

'I denne situation, hvor dokumentarprojektet i høj grad er kommet til at handle om os selv, vil der formentlig være delte meninger om beslutningen om at stoppe projektet. Der er ikke nogen lette løsninger her. Hvis I har behov for at vende den beslutning, er I meget velkomne til at tage fat i mig, slutter Jacob Kwon den interne mail.

Debatten om seksuelle krænkelser og sexisme i mediebranchen har i den grad raset, siden tv-vært Sofie Linde tidligere på året til Zulu Comedy Galla stillede sig op på scenen og fortalte, at hun i sin tid på DR blev udsat for sexisme af en 'stor tv-kanon'.

TV2 satte efterfølgende en intern undersøgelse i gang, hvilket endte med at koste Jens Gaardbo og Jes Dorph-Petersen jobbet.

Arbejdet med dokumentaren har ifølge Ekstra Bladets oplysninger skabt problemer internt på TV2, hvor rygterne har svirret på gangene, og hvor flere medarbejdere har haft en følelse af en 'stikkerkultur', hvor kolleger angiver hinanden. TV2's tillidsmand, Lennart Steen, bekræftede i den forbindelse, at der var opstået konflikter i kølvandet på arbejdet med dokumentaren.

Nu står det altså klart, at dokumentaren ikke bliver noget, offentligheden kommer til at se.

