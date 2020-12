TV2 med ny stor satsning

I 2021 har TV2 planer om at sende en helt ny familiejulekalender - traditionen tro med 24 afsnit.

Faktisk er optagelserne til julekalenderen allerede i fuld gang.

I julekalenderen, der hedder 'Kometernes jul', får de fire børn, Mie, Johannes, Noor og Elias brug for deres viden og nysgerrighed, da de deltager i en Astro Camp, som er et to-ugers naturvidenskabeligt kursus med fokus på astrofysik.

'Ved et uheld teleporteres Mie og Johannes til den fjerne Planet 9, og fra hvert deres sted i universet må de fire børn nu arbejde mod tiden, naturlovene og en udspekuleret tech-guru for at blive genforenet før, det er for sent', lyder det fra TV2 om handlingen i julekalenderen.

'Det bliver en eventyrlig og kosmisk rejse, der bringer os fra Jorden til Planet 9, ind i laboratorier og ud i børnenes hjem, og som giver os en medrivende fortælling om videbegær i vores forunderlige univers', lyder det videre.

Bertil Smith og Shireen Noor Rasool, der spiller med i 'Kometernes jul'. Foto: Christian Geisnæs /TV2

Stort cast

I julekalenderen medvirker flere kendte skuespillere - blandt andre Søs Egelind, Martin Greis-Rosenthal og og Søs Egelinds datter, Molly Egelind.

Castet tæller blandt andre også Kurt Ravn, Lotte Andersen, Laura Bro, Adam Ild Rohweder, Morten Hemmingsen, Özlem Saglanmak og Janus Nabil Bakrawi.

Hos TV2 glæder de sig over at kunne give danskerne noget julestemning i videnskabelige klæder.

'Vi glæder os til at byde seerne indenfor i en magisk verden, der kombinerer det genkendelige juleeventyr med elementer fra naturvidenskabens forunderlige univers', lyder det videre fra hovedforfatteren Jenny Lund Madsen, der blandt andet også står bag 'Ludvig og Julemanden', 'Emma og Julemanden - Jagten på Elverdronningens hjerte', 'Bedrag' og 'Rita'.

Instruktør af 'Kometernes jul' Ask Hasselbalch sammen med Bertil Smith, der spiller drengen Elias i 'Kometernes jul'. Foto: Christian Geisnæs/TV2

'Vores håb er først og fremmest, at både børn og voksne vil mærke spændingen, grine med, men også føle sig inspireret til selv at dykke ned i verden omkring os med naturvidenskabelige briller', lyder det videre.

'Kometernes jul' produceres af Nordisk Film Production og bliver instrueret af Ask Hasselbalch.

'Selve historien rummer alle de følelser og stemninger, man kan forvente sig af en stærk julehistorie, og 'Kometernes jul' bliver en julekalender fyldt med action og ramasjang, men også en serie med en stærk pointe om, at man er stærkest i fællesskab', siger Ask Hasselbalch, der instruerer alle 24 afsnit.