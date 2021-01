TV2 Play har hævet prisen

Det er blevet dyrere for nye kunder at se sport på TV2's streamingtjeneste

TV2 Play har budt 2021 velkommen med en prisstigning. Dog kun for nye kunder. Det bekræfter kanalen over for Ekstra Bladet.

'Det er korrekt, at prisen på 'Favorit + Sport' er steget med ti kroner fra 5. januar, skriver Mads Boysen fra TV2 Kommunikation.

Det betyder, at 'Favorit + Sport'-pakken, hvor du blandt andet får TV2 Sport og TV2 Sport X med i handlen, fremover koster 159 og 189 kroner henholdsvis med og uden reklamer. Tidligere kostede pakkerne 149 og 179 kroner.

'Men det er kun for nye kunder, så prisstigningen gælder ikke for eksisterende kunder i denne omgang,' skriver Mads Boysen.

Massive indkøb

Han oplyser samtidig, at årsagen til prisstigningen skyldes 'TV2's massive indkøb af nye sportsrettigheder'.

Det drejer sig blandt andet om de store europæiske fodboldturneringer Europa League og den nye turnering Europa Conference League, som bliver vist fra sommeren 2021.

TV2's to sportskanaler viser i forvejen blandt andet eksklusive kampe fra Serie A, La Liga, NBA, Metal Ligaen i ishockey, badminton og tennis. Også flere kampe fra det forestående VM i herrehåndbold vises kun på disse to kanaler. Danmarks kampe finder du dog fortsat på hovedkanalen, TV2.

Priserne for 'Basis'- og 'Favorit'-pakkerne er uændrede.

TV2 Play er ikke den eneste streamingtjeneste, der hæver prisen. En enkelt tjeneste har dog i stedet valgt at sænke prisen for sit sportsabonnement.