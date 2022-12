TV2-show afbrudt: Gæst kørt på hospitalet

Onsdag aften blev optagelserne til TV 2-showet 'De største øjeblikke' udskudt, da en gæst faldt om uden livstegn, inden showet skulle starte.

Ekstra Bladets udsendte var tilstede, da episoden fandt sted, og hurtigt trådte andre gæster til for at hjælpe.

Der blev givet hjertemassage, og hurtigt blev der også iværksat førstehjælp med en hjertestarter, indtil ambulancen ankom cirka 15 minutter senere. Herefter fortsatte den livreddende hjælp, indtil kvinden til sidst blev taget med og fragtet til Rigshospitalets traumecenter mere end en halv time efter at være faldet om.

I publikumsfoyeren var folk stærkt påvirkede af episoden, hvor flere græd, inden de blev bedt om at søge ind mod salen for at give redderne arbejdsro.

Kamilla Walsøe, der er eventchef på TV 2 bekræfter i en skriftlig udtalelse, at en gæst måtte på hospitalet forud for showet, og at denne lykkeligvis er i bedring.

'En gæst er her til aften faldet om i foyeren før TV-optagelsen til ’De Største Øjeblikke’. Der blev tilkaldt hjælp med det samme og vedkommende blev kørt af sted i ambulance. Familien har nu meddelt, at vedkommende er i bedring'.

Showet blev forsinket men derudover afviklet som planlagt.

Før showstart blev det fra scenen også meddelt til publikum, at den omtalte gæst var ved bevidsthed på hospitalet.

Kamilla Walsøe oplyser videre, at alle, der har overværet det, er blevet tilbudt krisehjælp.

'Det er selvfølgelig en stor forskrækkelse for dem, der har overværet det, og der er tilkaldt krisehjælp for personale og andre, der skulle have brug for det.'