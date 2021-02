TV2 skjulte detalje: Kendte ikke hinanden før 'X Factor'

Fredag aften blev endestationen for Lucas & Jeamilla i årets udgave af 'X Factor'.

Duoen blev siet fra af Thomas Blachman efter en dramatisk Five Chair Challenge, og de måtte derfor sige farvel til konkurrencen.

Dermed nåede seerne ikke at få det helt store kendskab til de to og deres baggrundshistorie - en historie, der faktisk ikke involverer en fælles fortid.

For seerne blev det nemlig skjult, at de to slet ikke kendte hinanden, før konkurrencen blev sat i gang. På skærmen blev de præsenteret som venner, men faktisk var det et venskab, der blev sat i gang af 'X Factor'-produktionen.

De stillede nemlig op som solister til precasting, og nogle uger før auditions blev de ringet op og inviteret med til en gruppedag, hvor de kunne få dannet en gruppe. Det fortæller de til Ekstra Bladet.

- Her mødte vi op og skulle synge foran en sangcoach, der matchede os op, siger Jeamilla og fortæller, at de oprindeligt blev matchet i en gruppe med et tredje medlem, der var noget yngre end dem, som dog valgte at trække sig efterfølgende.

Lucas indrømmer, at det krævede nogle overvejelser, inden han takkede ja.

- Man havde jo tilmeldt sig som solist, og så fik man muligheden som gruppe. Men jeg tror begge, at vi er glade for, at vi gjorde det, for så kunne vi have oplevelsen som gruppe og have nogen at snakke med om det hele, siger han.

Faldt i hak med det samme

Lucas & Jeamilla blev dog lynhurtigt gode venner og fandt ud af, at de passede perfekt sammen.

De fortæller, at de ikke direkte fik besked på at skjule sandheden om deres forhold, og de føler heller ikke, at det er underligt, at det blev skjult for seerne.

- Jeg synes heller ikke, det er forkert af dem (TV2, red.), at det ikke kommer frem. Jeg tænker ikke, at det var noget, man behøvede at vide. Efter vi røg ud, er der flere, der har skrevet til mig, som om Lucas og jeg slet ikke kender hinanden - og sådan er det jo ikke. 'X Factor' har bare givet mig en rigtig god ven, og vi sagde jo selv ja til at blive sammen som gruppe. Så det var 100 procent vores eget valg, siger Jeamilla, mens Lucas supplerer:

- Vi kunne sagtens have sagt, at vi ikke ville være i en gruppe sammen. Men vi synes jo, at vi er meget nice, og vi ville gerne bygge videre på det her - både musikalt og i forhold til venskab, så 'X Factor' har faktisk bare hjulpet os, siger han.

'X Factor'-gruppen indrømmer dog, at der var forvirring omkring, hvorvidt de gerne måtte fortælle sandheden om deres første møde, og de fremhæver et interview i forbindelse med programmet, hvor de var i tvivl om, hvad de kunne sige.

- Men vi endte bare med at sige, at vi ikke havde sunget sammen så længe - og det passer jo også, griner hun.

Duoen fortæller, at de efter 'X Factor' fortsætter med at synge. De har dog ikke besluttet endnu, om de vil fortsætte med at synge sammen som gruppe.

Sikkert er det dog, at 'X Factor' har skabt et rigtig godt venskab, som de har tænkt sig at holde fast i.

- Det er virkelig sjældent, at jeg møder en person, jeg passer så godt med. Allerede efter gruppedagen følte jeg, at vi var venner. Folk sagde også, at det virkede som om, at vi havde været venner for evigt. Og det var første dag, vi mødte hinanden, griner Jeamilla.

TV2: Det er intet nyt Ekstra Bladet har spurgt TV2 om en forklaring, og i en mail bekræfter underholdningsredaktør Dorte Borregaard forløbet omkring Jeamilla og Lucas. 'Det er korrekt, at produktionen bag 'X Factor' på baggrund af precastingen har opfordret Jeamilla og Lucas til at stille op sammen som gruppe. Det er der ikke noget nyt i, for hvert år er der langt flere solister end grupper, der stiller op i 'X Factor', og blandt de mange solister er der altid nogen, produktionen opfordrer til at prøve chancen foran dommerne som en gruppe i stedet.' 'Det er jo blot en opfordring, og de, der i stedet stiller op som grupper, indgår i programmet på fuldstændig lige vis som alle andre. Derfor bruger vi heller ikke tid på at forklare den del i programmet, hvor vi hellere vil bruge tiden på at fortælle om deltagerne,' skriver hun,