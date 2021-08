TV2-succes vender tilbage: Her er de friske fyre

Det er på sydhavsøerne, at en flot kærligheds-hungrende unge mænd skal forsøge at finde den eneste ene i tredje sæson af 'Kærlighed hvor kragerne vender'. Mød de fire gutter her

Succesraten har været temmelig god i TV2s datingprogram 'Kærlighed hvor kragerne vender', hvor fire mænd jager en mage et sted i udkantdanmark.

I de to første sæsoner af programmet er det blevet til tre par, der stadig holder sammen den dag i dag.

Søren Ole og Cecilie, Jonas og Cathrine samt Thomas og Laura fandt alle lykken langt ude på landet med hjælp fra tv-programmet, og nu er TV2 klar til at give fire nye fyre chancen for at finde den eneste ene for rullende kameraer.

Den tredje sæson af 'Kærlighed hvor kragerne vender' bliver om ganske kort tid optaget på sydhavsøerne. Altså på Lolland, Falster og øerne dernede.

Lokal charmør

Interessen for programmet - og håbet om at finde kærligheden - har være overvældende, fortæller Christian Overbeck, der er caster på produktionsselskabet Blu, der laver programmet.

- Der har været mange, der synes, at det har været en fantastisk idé, men som måske ikke har turde at stille op, siger han og fortæller, at de fire fyre nu er fundet.

- Hvad er I gået efter i jagten på den de fire rigtige mænd?

- Det skal helst være en person, man godt gider at sidde ved siden af til en fest, hvor man ikke kender nogen. En lokal charmør, men ikke en der er glat, siger Christian Overbeck og fortæller, at folkene bag programmet tager det meget seriøst, at der opstår amoriner i luften under optagelserne.

- Vi går virkelig efter at få par ud af programmet og ikke kun at lave godt tv, og vi gør os umage for at fremstille måde mændene og kvinderne og området på bedst mulig måde.

Mens de fire fyre er fundet, leder Blu stadig efter kvinder til den kommende sæson. Man kan stadig nå at melde sig til - eksempelvis via TV2s Facebook-side.

Mød de fire herrer i klippet herover.