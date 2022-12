TV2-vært lander nyt job

Tour de France kom til Danmark, der udbrød krig i Ukraine, inflation steg massivt, og danskerne skulle en tur i stemmeboksen til folketingsvalg.

2022 lakker mod enden, og når TV 2 kigger tilbage på årets største øjeblikke i showet 'De største øjeblikke', så får de to værter fra sidste år, Melvin Kakooza og Cecilie Beck, selskab af en ny værts-kollega.

Hvor det sidste år var Mikkel Beha Erichsen, der sammen med Melvin Kakooza og Cecilie Beck præsenterede danskerne for årets store øjeblikke, så bliver det i år 'Go' aften Live'-vært Abdel Aziz Mahmoud, der nupper den tjans.

I tidens løb har flere forskellige værter stået i spidsen for festlighederne. Blandt andet Morten Ankerdal, Divya Das og Cecilie Frøkjær. Det er første gang, at Abdel Aziz Mahmoud skal være vært på showet.

Således så værtstrioen ud i 2021. I år er Mikkel Beha Erichsen erstattet af Abdel Aziz Mahmoud. Foto: Henning Hjorth

Stort år

2022 har på mange måder været et begivenhedsrigt år med blandt andet krig, inflation og Tour de France. Men for Abdel Aziz Mahmoud må det også siges også at have været begivenhedsrigt i privaten.

Han blev nemlig tidligere på året far til en lille pige, der har fået navnet Ava.

'Torsdag kom en bette pige til verden så bedårende, at hun fortjener hele tre forældre for evigt', skrev Abdel kort efter fødsel i et opslag på Instagram, hvor tre hænder holder om den lille ny.

Kort efter mødte Ekstra Bladet den nybagte far, der beskrev sig selv som 'lykkelig'.

Abdel har siden 2018 været gift med kommunikationskonsulent og debattør Andreas Gylling Æbelø.

'De største øjeblikke 2022' kan ses på TV 2 PLAY og TV 2 fredag 30. december.