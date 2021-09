TV3-deltager: Gift seks dage inden afrejse

Deltagerne i TV3-programmet 'Robinson Ekspeditionen' bliver udsat for lidt af hvert i kampen for at stå tilbage som vinderen af en halv million kroner.

Blandt andet må de, i de 50 dage optagelserne varer, ikke have nogen kontakt med familien derhjemme, og det var særligt hårdt for deltageren Martin Mortensen, der seks dage inden afrejse var blevet giff.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham på pressemødet forud for premieren på sæson 22 af det populære reality-program.

- Det er lang tid siden, jeg friede, men så kom coronaen, så vi nåede ikke brylluppet. Derfor blev det lige et smugbryllup for de tætteste, og så holder vi festen næste år, fortæller Martin Mortensen.

- Hvad sagde hun så til, at du droppede bryllupsrejsen?

- Jeg sagde til hende, at nu tager jeg lige 50 dage på bryllupsrejse alene, og så må vi tage den anden bagefter. Hun havde det lidt stramt med det, men syntes også, det var meget fedt.

Martin Mortensen og Ralf Østergaard Christensen til pressemøde. Foto: Kenneth Meyer

Tid til at tænke

Selvom den 36-årige Martin Mortensen, der har en fortid som professionel cykelrytter, ikke havde problemer med at rejse, var det dog hårdt at undvære familien.

- Det var næsten det hårdeste (at skulle undvære konen, red.). Når man er cykelrytter og rejser meget, er man vant til at være væk fra hinanden, men man har altid sin telefon med sig. Så det er noget helt andet at sidde på en ø uden kontakt til dem derhjemme, siger han.

Derfor forsøgte han også at bruge tiden på noget fornuftigt.

- Når man ser det på tv, ser man to timer, og der er trods alt 24 timer på et døgn. Så der er sindssygt meget ventetid, hvor man får lov til at gå i dybden med, om alt det, man nu gør, er det rette, siger han og fortsætter:

- Jeg brugte meget tid på at finde mig selv, for nu har jeg været cykelrytter det meste af mit liv, og jeg vil gerne være noget andet og mere end det, så det fik jeg tid til at tænke over.

Siden Martin Mortensen i 2019 lagde karrieren som cykelrytter på hylden, har han fået arbejde som efterskolelærer, hvor han underviser på en cykellinje.

Du kan følge Martin Mortensen og alle de andre deltagere i 'Robinson Ekspeditionen' på TV3 og Viaplay fra 6. september.

'Robinson Ekspeditionen' var ligesom alt andet påvirket af coronaen.