TV3 tager konsekvensen

Det kan være en enorm psykisk belastning at deltage i tv-programmer som 'Paradise Hotel', når programmet rammer skærmen.

På din venstre side står ukendte mennesker, der vil have taget billeder med dig. Og på din højre råber folk ukvemsord af dig eller sviner dig til på sociale medier.

Derfor har man hos Nent Group, der står bag blandt andet TV3 og Viaplay, valgt at øge fokus på deltagerhåndtering.

- Vi forsøger altid at have en tæt dialog med vores medvirkende, både før, under og efter vores programmer ruller over skærmen. De medvirkende er noget af det vigtigste for os, og det gælder hele vejen rundt, hvad enten det er 'Robinson Ekspeditionen'-deltagere, 'Paradise'-gæster eller 'MasterChef'-talenter.

- Derfor er det helt centralt, at vi passer godt på dem, og det er vigtigt for os, at de er så forberedte som muligt på den omvæltning, som det kan være at blive et velkendt ansigt i offentligheden og på sociale medier, siger programdirektør Kenneth Kristensen.

Narkoen flyder

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan narkoen flyder frit i realitymiljøet. Når optagelserne er i kassen, og berømmelsen rammer deltagerne, mødes de af et festmiljø præget af stoffer. Det har flere deltagere tidligere bekræftet over for Ekstra Bladet.

Blandt andre 'Ex on the Beach'-deltageren Jeppe Risager, der fortalte, at næsten alle tager kokain eller lignende stoffer.

- Jeg vil gå op og sige 95 procent. Hvis ikke 99 procent. Jeg tror, jeg er den ene procent, der ikke gør det hver evigt eneste weekend. Jeg synes personligt, det er et problem, fortalte Jeppe Bøg Risager sidste år til Ekstra Bladet.

Også Mark Bøgelund var blandt dem, der stemte i:

- Jeg kan 100 procent genkende det. Jeg tror ikke, jeg har været til en fest endnu i miljøet, hvor der ikke er taget stoffer. Det er helt sikkert. Jeg giver Jeppe helt ret i, at det er 99 procent til et arrangement, der suger sig helt ned. Det sker hele tiden, lød det fra Mark Bøgelund.

Han efterlyste samtidig, at tv-stationerne tog mere ansvar.

- Det kan godt være, de burde klæde os bedre på og fortælle mere om miljøet, men igen så ved jeg ikke, om de 100 procent ved, hvordan miljøet er. Jeg tror kun, de har set, når vi har været til Reality Awards, sagde han.

Deltagerne efterlyser støtte

Det bliver Janne Lyskjær, som får titel af Cast & Talent Manager DK, der skal forsøge at hjælpe deltagerne i en tid, hvor tonen på sociale medier kan påvirke selv det stærkeste individ.

- Efter at have siddet med casting i 10 år og været deltageransvarlig 11 gange, ved jeg, at deltagerne efterspørger støtte og rådgivning. Det har indtil nu været min opgave under optagelserne, men nu ser jeg meget frem til at kunne være der for dem, når programmet sendes, de sociale medier buldrer, og pressen krydsforhører dem, siger Janne Lyskjær, der tiltræder 4. januar. Kort før en ny sæson 'Paradise' skal filmes.

Lignende stillinger oprettes og besættes i Sverige og Norge.