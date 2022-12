'Twin Peaks'-stjerne død

Hvis du er blandt dem, der sad klinet til tv-skærmen i 90'erne, da den bizarre, men samtidig banebrydende serie 'Twin Peaks' var det hotteste, du kunne se på husalteret, så husker du med garanti Al Strobel.

Han spillede den enarmede mand ved navn Philip Gerard i serien, en omrejsende skosælger, der af og til blev besat af en ånd ved navn Mike, der arbejdede sammen med en anden lyssky ånd ved navn Bob.

Og hold dig for øjnene eller scroll videre, for nu er der spoiler alert: Bob var ånden, der besatte Leland Palmer, som i sidste ende dræbte Laura Palmer, seriens centrale karakter.

Nu er Al Strobel død 83 år gammel, skriver bl.a. TMZ.

Elskede ham højt

Det er producer Sabrina Sutherland, der har arbejdet sammen med manden bag 'Twin Peaks', David Lynch, der bekræfter nyheden.

- Jeg er ked af at fortælle, at Al Strobel gik bort i går nat. Jeg elskede ham højt, skriver hun på Facebook.

Der er ikke angivet nogen dødsårsag eller andre detaljer om dødsfaldet.

Al Strobel spillede både med i den originale serie fra de tidlige 90'ere, en senere spinoff-film og en genindspilning fra 2017.

Hans karakter var meget inde og ude af plottet i løbet af 'Twin Peaks'-sagaen, men var ofte central i scener, hvor Agent Cooper - spillet af Kyle MacLachlan - befandt sig i en drømmeverden i sit forsøg på at løse den store mordgåde.

Al Strobel manglede også den ene arm i det virkelige liv, efter at han havde mistet den ved amputation som følge af en bilulykke.

Ud over sin rolle i 'Twin Peaks' medvirkede Strobel også i film som 'Megaville', 'Sitting Target', 'Child of Darkness', 'Child of Light', 'Ricochet River' med flere.