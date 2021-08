Tyvstart i 'Vild med dans'

Fredag 10. september byder TV2 endnu en gang op til 'Vild med dans'.

De seneste uger er årets nydansere løbende blevet præsenteret, og for to uger begyndte træningen for de nye par. Eller i hvert fald for de fleste af dem.

Et enkelt par har nemlig fået lov til at tyvstarte deres første dans - en cha-cha-cha.

Sangerinden Freja Kirk og Claudia Rex, der efter års pause gør comeback i 'Vild med dans', har været i gang med at træne i længere tid end deres konkurrenter.

Det er ikke for at være unfair over for deres modstandere, at kvinde-parret har taget de første trin tidligere end de øvrige 11 par. Grunden er den glædelige, at Freja Kirk skal giftes i Italien og derfor er ude af landet helt op til premieren.

- Vi har hele tiden har vidst, at Freja skulle afsted til sit italienske bryllup - og for at kunne koncentrere sig om det nu og ikke komme bagud med dansen startede hun og Claudia en uge før, siger redaktør på 'Vild med dans' Thomas Strøbech til Ekstra Bladet.

Endelig gift

34-årige Kirk skal giftes med skuespilleren Sus Wilkins.

Parret har været forlovet siden december 2018, hvor Freja Kirk faldt på knæ for Wilkins, da hun gik i land efter at have medvirket i tv-programmet 'Over Atlanten'.

Sus Wilkins og Freja Kirk. Foto: Klaus Bo Kristensen

Brylluppet mellem kendis-parret er ligesom så meget andet blevet udskudt på grund af corona, men lørdag 4. september kan de endelig sige ja til hinanden i Italien ved en fest, der strækker sig over adskillige dage.

Det er i øvrigt første gang, at to kvinder sammen skal svinge sig på dansegulvet.

- Det er da en ekstra udfording. Nu må vi se, hvordan vi bliver taget imod, siger Freja Kirk og fortsætter:

- Men jeg går altså all in på det her. Jeg har ryddet kalenderen hele efteråret. Jeg ser det som en sjov udfordring og en mulighed for en personlig udvikling. Jeg har altid været vild med programmet, men havde aldrig forestillet mig, at det skulle være muligt for mig at betræde det berømte dansegulv, siger hun.

