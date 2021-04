Ude af 'Lego Masters': - Vi havde brug for mere tid

Tredje afsnit blev endestationen for de to tidligere kolleger Tina Filsø, 52, og Sofie Hemmert-Lund, 51, som i fredagens udgave af 'Lego Masters' på TV 2 måtte sige farvel som det andet deltagerpar.

Deres fortolkning af en forlystelsespark, som var inspireret af Ole Lukøje, imponerede dommer Søren Dyrhøj, men det var ikke nok til at sikre dem en plads videre i konkurrencen.

Da Ekstra Bladet fanger Tina og Sofie over telefonen fortæller de, at de glæder sig over den store oplevelse, det har været at være med, men at de ærgrer sig over den tidlige afgang.

- Det er et sindssygt godt koncept, og vi ærgrer os over, at vi ikke fik lov til at give den fuldt ud. Men tiden var bare det store issue for os, siger Sofie og fortsætter:

- Det handler rigtig meget om tid, og når man står derinde, er man under ekstremt pres. Der er kamera og mikrofon på hele tiden, og man skal samarbejde om et fælles koncept. Hvis vi sad hjemme i stuen, kunne vi nok nemmere blive enige om det og nå mere på samme tid.

Tina og Sofie kender hinanden fra en udviklingsafdeling i Lego, hvor de begge har arbejdet. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Prøve det selv

Aftenens udfordring krævede også et motoriseret element, og det var vanskeligt for de to kvinder.

- Vi er ikke så vant til at bygge med motorer, som alle de dygtige fyre der. Vi bygger mere dyr og mennesker. Man skal også ud og finde de rigtige klodser, og det kan jo lyde som lidt af et luksusproblem, når man har klods-kammeret med millioner af klodser, men det tager jo tid lige at finde den klods, man havde forestillet sig, siger Tina.

- Mange kan måske undre sig over, at man efter 14 timer havde brug for mere tid?

- Ja, men det løber så hurtigt. Man kan jo prøve selv at sætte sig ned og bygge og se, hvor langt man kommer på 14 timer, siger Sofie og Tina supplerer:

- Det tager sindssygt lang tid. Men det er jo sjovt. Det er rigtig god hjernegymnastik for folk i alle aldre.

Børnene er stolte

Selvom Tina og Sofie ikke nåede længere end tredje afsnit af 'Lego Masters', har de langt fra lagt Lego'et på hylden.

Begge fortæller, at de bygger i stor stil med deres børn, som er stolte over at have set deres mødre i fjernsynet.

- Min datters kæreste er ved at læse til elektriker, og så havde nogen på skolen set 'Lego Masters', og de syntes, det var virkelig sejt, at hans svigermor var med, siger Tina med et grin.

