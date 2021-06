Ude af 'Paradise': - Jeg fortryder

Jonas ærgrer sig over, at han satte sin bedste ven i fare

Selvom Jonas og Anne P. følte sig rimelig sikre på deres overlevelse på 'Paradise', viste det sig endnu engang, at alt kan vende på en tallerken på hotellet.

Jasmin fik nemlig overtalt størstedelen af gæsterne til at beholde Lukas og Monique på hotellet, og det betød, at Anne P. og Jonas i tirsdagens afsnit måtte forlade TV3-programmet.

- Selvfølgelig blev jeg skuffet, frustreret og ked af det. Det var bare en dårlig aften. Også fordi jeg i forvejen havde sat min bedste kammerat i fare. Set i bakspejlet fortryder jeg, at vi valgte Lukas. Jeg ville hellere være gået med Jamie, fordi han var ny. Omvendt var jeg kommet for at spille spillet, og i momentet tænkte jeg, at Lukas virkede som et fornuftigt valg, lyder det fra Jonas.

- Det kom bag på mig, at Jasmin fik overtalt så mange, da jeg var ret sikker på, at flere af de andre ville redde os. Jasmin har gode overtalelsesevner, og så tror jeg også, fyrene blev fanget af hendes udseende. Jeg tror ikke, de havde taget valget, hvis det ikke var for Jasmin, fortsætter han og afslutter:

- Jeg forstår dog også godt ideen i at sende os ud, da Anne P. og jeg var et klogt valg at få ud på det tidspunkt. Det havde dog også været klogt for Jasmin at beholde mig derinde, da vi havde en backup i hinanden.

Anne: - Godt spillet

Selvom Anne P. ærgrer sig over at være ude af 'Paradise', tager hun nederlaget i stiv arm.

- Jeg følte lidt, at jeg havde den, men så fik Jasmin vendt det hele. Godt spillet af hende. Men selvfølgelig irriterende for mig. Jeg blev pissesur og havde lyst til at kalde hende en masse ting, men jeg vidste også godt, at det var et spil. Og jeg havde også smidt hende ud, hvis jeg havde chancen, fortæller hun og tilføjer:

- Jeg havde ikke regnet med at vinde programmet, fordi jeg havde været derinde før, og folk nok derfor så mig ude. Men det er underligt, at det er sidste gang, at jeg har været gæst på hotellet. Det er lidt trist efter så mange minder.

