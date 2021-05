Ude af 'Paradise': - Jeg var en enmandshær

Torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' blev endestationen for deltageren Monique, der under identitetsceremonien måtte se sig slået af Léa.

Ikke én af de andre deltagere valgte nemlig at placere deres stemme hos Monique og dermed vise, at de ønskede hendes tilstedeværelse på hotellet.

Flere af deltagerne gør det da også klart, at deres beslutning skyldes en konflikt mellem Jasmin og Monique, som ingen af dem har kunnet lukke øjnene for.

Til Ekstra Bladet fortæller Monique, at hun mener, det blev blæst helt ud af proportioner.

- Jeg synes stadig, det var en ret lille konflikt. Efter de andre har set det på tv, kan de jo godt se, at jeg ikke er helt gal på den, og at det er blevet kørt op til noget, det ikke skulle have været, siger hun og fortsætter:

- Jeg må sige, at jeg savnede, at de andre trådte lidt i karakter dernede og viste, hvem de faktisk var, i stedet for bare at følge efter. Jeg var en enmandshær dernede og den eneste, der stod op imod den store gruppe. Jeg var noget mere værdig til at vinde dysten end Léa, som bare rendte rundt og hyggede sig. Men når det kom til stykket, var de pisse ligeglade med, at jeg virkelig havde kæmpet.

Monique fik ikke en eneste stemme ved identitetsceremonien. Foto: Nent Group

Har sagt undskyld

I programmerne ser man, hvordan både Monique og Jasmin gentagne gange vender tilbage til diskussionen om, hvorfor Monique valgte at fortælle Anne Plejdrup, at Jasmin havde vendt øjne ad hende.

Og de andre gæster vælger altså Jasmins og Anne Plejdrups parti ved at stemme Monique hjem.

Men siden de alle sammen er vendt tilbage til Danmark, har tingene ændret sig, fortæller Monique.

- Der er mange, der har fået et andet syn på mig, efter de har set det. Der er også flere af dem, der har skrevet og sagt undskyld, for de kan jo godt se, at den måde, de behandlede mig på, ikke var i orden.

- Der var mange dage dernede, hvor de lukkede mig ude, og det kan de godt se nu, siger Monique.

Hun understreger, at hun har taget imod undskyldningerne med åbne arme. Og oplevelsen med at deltage var trods alt god.

- Det var virkelig en kæmpe oplevelse, selvom jeg tror, at der var lige så mange negative som positive aspekter. Men det har nok også noget at gøre med, at jeg står ved min holdning, og hvem jeg er, og det skaber nogle gnidninger, siger hun og tilføjer med et grin og en stikpille til deltageren Emma, der har kommenteret hendes alder:

- Men det var overordnet set en god oplevelse, også selvom jeg er 27 og næsten ligger i graven.

