Ude af 'Vild med dans' før premieren

TV 2 har måttet være hurtige på fødderne de seneste dage.

I 11. time har de nemlig været nødsaget til at skulle finde en ny kendis-danser allerede inden sæsonpremiere på 'Vild med dans'.

Ekstra Bladet kan afsløre, at skuespilleren Coco Hjardemaal, der blandt andet har spillet Søs i 'Far til fire'-fimene, er ude af programmet, allerede inden hun har danset den første dans på tv.

- Det er rigtigt, at Coco Hjardemaal efter planen skulle have danset som nydanser i årets 'Vild med dans', siger Thomas Strøbech, der er redaktør på programmet.

Coco Hjardemaal som Søs i 'Far til fire'-filmene. Foto: Ritzau Scanpix

Årsagen til Coco Hjardemaal lyn-exit er, at hun er for dygtig til at danse.

- Vi havde forelsket os i Coco som skuespiller og børnenes Oda Omvendt, men blev først efter, vi havde lavet en aftale med hende, klar over, at hun blandt sine mange talenter også har en bred erfaring med dans - og at hun for eksempel også underviser i dans, siger Thomas Strøbech og fortsætter.

- Det har vi desværre ikke været opmærksomme på, inden vi inviterede hende ind i programmet, og det beklager vi selvfølgelig meget over for Coco, der ligesom os havde glædet sig.

For god

Og Coco Hjardemaal havde set frem til at svinge skørterne i efteråret, fortæller hun.

-Jeg havde glædet mig vildt meget til at være med, men forstår 100 procent beslutningen om at tage mig ud af konkurrencen. Der var sket en simpel misforståelse fra start, sådan kan det gå. Nu kan jeg til gengæld skrive på cv'et: For god til 'Vild med dans'. Det er da også noget.

Da Coco Hjardemaal først i sidste øjeblik har fået at vide, at hun alligevel ikke kan danse, vil hun blive økonomisk kompenseret for, at hun har ryddet kalenderen for at danse med i et Danmark mest populære underholdningsprorgrammer.

Danselærer

Flere af de tidligere deltagere i programmet er skuespillere, og dermed har de en vis danseerfaring fra deres studie. Men der er altså grænser for, hvor meget man må have danset.

- 'Vild med dans' er først og fremmest et underholdningsprogram, og ikke en sportskonkurrence med eksakte optagelseskriterier. Derfor ser vi også hvert år folk med forskellige forudsætninger og forhåndskendskab til dans medvirke. Det er helt okay, for hele 'Vild med dans'-oplevelsen er i bund og grund sin egen disciplin, man nok kun kan prøve hos os, siger redaktøren.

- Men arbejder man professionelt som danser – eller for eksempel som danseinstruktør – vil det virke som en uretfærdig fordel, og derfor er man ikke oplagt som en del af castet, siger Thomas Strøbech.

Flere af årets nydansere er allerede offentliggjort. Klar på gulvet er Pernille Blume, Jacob Haugaard, sangeren Jimilian og Mascha Vang.

Der er premiere på 'Vild med dans' 10 september.