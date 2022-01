Ude af 'X Factor': Lyttede ikke til Blachman

Duoen Rune Mikkelsen og Ditte Christensen valgte at gå med deres egen mavefornemmelse i stedet for at følge Blachmans råd om sangvalg til Six Chair Challenge

Lørdag blev enden på 'X Factor'-eventyret for 20-årige Rune Mikkelsen og 25-årige Ditte Christensen, hvis stol blev hapset af søskendeparret Emma og Philip til Six Chair Challenge med Thomas Blachman som mentor.

Rune og Ditte er ikke skuffede over deres præstation, understreger de over for Ekstra Bladet, men de har ikke altid været lige enige med Blachman omkring deres musiksmag.

- Vi præsenterede fire sange for Blachman, som vi skulle vælge en fra til Six Chair Challenge, men han var slet ikke fan. I stedet foreslog han, at vi skulle synge noget fra rockgruppen The Raveonettes. Vi kunne også godt gå fuldstændig efter bogen og følge hans forslag, men vi ville hellere gå med en sang, som vi kunne se os selv i, siger Ditte.

De sang 'Lovers in the Night' af Toto i stedet.

- Jeg fortryder det overhovedet ikke, fordi det var os 200 procent. Jeg vil hellere ryge ud på et nummer, som passer til os, end at vi gik lige efter bogen og røg ud på det. Det vil være super ærgerligt, så jeg fortryder det ikke, tilføjer hun.

Rune er enig:

- Selvfølgelig er det ærgerligt, at vi ikke får lov til at være med på rejsen. Men vi er ikke kede af det eller skuffede over vores egen præstation.

Rune og Ditte backstage til 'X Factor'. Privatfoto

Han er god nok

Rune, der til daglig kører isbil, var især overrasket, da det blev afgjort, at gruppen ikke fik lov til at fortsætte i musikprogrammet.

- Jeg havde ikke set det komme, fordi vi havde fået en stol som de allerførste, og vi sad der hele aftenen, fordi vi røg ud som de næstsidste, siger Rune.

De to synes dog, at deres sidste tid i 'X Factor'-studiet blev afsluttet ordentligt takket være Blachman, og derfor har de også kun ros tilovers for dommeren.

- Da programmet sluttede, kom Blachman og gav os et kram og ønskede os held og lykke. Han syntes, at vi havde gjort det godt. Alt det der med, at Blackman er en sur skid, det passer virkelig ikke, fortsætter Rune.

- Lige præcis, han afsluttede det på en rigtig god måde for os, og det er vi meget glade for, bekræfter Ditte, der er pædagogstuderende.

Du kan se 'X Factor' hver fredag på TV 2 og TV 2 Play klokken 20.

