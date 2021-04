Ude som den første: - Jeg er taberen

Dan Laursen var den første, der røg ud i aftenes 'X Factor', hvor der for første gang nogensinde var dobbelt elimination

Efter kun at have sunget én sang måtte Dan Laursen, hele Danmarks sovs og kartofler, sige farvel til 'X Factor' lige inden finalen.

Dan Laursen er på trods af at have sunget den sidste sang, ved godt mod, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen efter liveshowet.

- Det er sådan, det er med konkurrencer. Nogle gange er der vindere, nogle gange er der tabere. Jeg er taberen i aften, siger Dan Laursen.

Dan Laursen måtte derfor se til, da de fire resterende deltagere, Nikoline, Simon & Marcus, Solveig og Lucca gik videre til anden del af showet og fik lov til at synge en sang mere.

Dan Laursen er dog fortrøstningsfuld nu, hvor hans 'X Factor'-rejse er slut.

- Jeg er helt okay. Jeg var afklaret med, at det skulle ske. Jeg havde bygget det op mentalt i hovedet uge for uge, forklarer han.

Det tætte samarbejde der har været mellem Martin Jensen og Dan Laursen ser ud til nu at være slut. Foto: Martin Sylvester/ Ritzau Scanpix

Sovs og kartofler

Thomas Blachman har gennem de seneste uger rettet stor kritik af både Dan Laursen og hans mentor, dj Martin Jensen. Dan Laursen er af Blachman i den forbindelse flere gange blevet sammenlignet med sovs og kartofler.

- Jeg har fået en lidt speciel medfart, og det kulminerede måske lidt nu. Jeg har bare været glad for at være med, siger han.

Blachman holder fast i sin sammenligning på trods af, at flere seere har kritiseret hans hårde ord.

- Når man får et helt køkken, så skal man lave nogle lækre anretninger, siger han til Ekstra Bladet.

Vil arbejde videre med musik

Dan Laursen selv mener nu ikke, at hans proces har været for kedelig på trods af den store kritik fra Blachman.

- Det hele har jo været et samarbejde mellem mig og Martin, og vi har opnået det, vi skulle til det her format.



Dan Laursen forsikrer, at Danmark ikke har set det sidste til ham.

- Jeg har en YouTube-kanal, jeg skal fokusere på nu, og så skal jeg skrive en masse musik. Jeg håber også, at jeg snart kan komme ud og spille på nogle scener, fortæller han.

