Udlandet er vild med 'Sommerdahl'

Det er ikke kun herhjemme, at TV2's krimiserie om detektiven Dan Sommerdahl, der kæmper med såvel opklaring af forbrydelser som private relationer, har fået en trofast seerskare.

Seriens første sæson er solgt til en række europæiske lande, herunder Tyskland, Sverige, Norge, Frankrig, Holland, Schweiz, Luxemburg og Belgien.

- Det er helt vildt, i Holland har 'Sommerdahl' 800.000 seere, fortæller Peter Mygind, der lægger krop til karakteren, og fortsætter:

- I Tyskland er 'Sommerdahl' mere set end 'Barnaby', der ellers har været den mest populære udenlandske serie.

Glem ikke familien

28. februar ruller første afsnit af anden sæson af den populære serie over skærmen i Danmark, og her kæmper Dan Sommerdahl ikke blot med at opklare forbrydelser.

Han skal også forsøge at holde sammen på sit ægte- og makkerskab.

I sæson to skal efterforsker Dan Sommerdahl (Peter Mygind) ikke bare forsøge at opklare drab, men må også kæmpe med forholdet til hustruen og kollegaen, chefkriminaltekniker Mariannne Sommerdahl (Laura Drasbæk) og kollegaen Flemming Torp (André Babikian). Under optagelserne kæmpede alle dog på samme side mod coronaen. Foto: Mike Kollöffel /TV 2

- Dan er en arbejdshest, der er god til at tage skyklapper på og glemme alle omkring sig. Det har jeg også haft en tendens til, siger Mygind og forklarer, at lige så glad han har været for igen at træde ind i karakteren Dan Sommerdahl, lige så vigtigt er det at træde ud af ham, når han går ind ad døren i familiekollektivet i Charlottenlund, hvor fire generationer bor under samme tag.

- Der skal jeg være ægtemand, far, bedstefar og svigerfar. Ellers går familien i stykker, siger han.

Og det er virkelig en 'rolle', som den 57-årige skuespiller går op i.

- På et tidspunkt var jeg med på en turné, hvor de pludselig gerne ville lave nogle ekstra forestillinger - i modstrid med kontrakten. Jeg var den eneste skuespiller, der satte hælen i og sagde nej. Siden har det teater ikke hyret mig.

- Udover at nyde en krimiserie, håber jeg da også, at seerne vil tage det aspekt med og måske tænke over deres egen balance mellem arbejds- og privatliv, siger han.

'Sommerdahl' sæson to er på otte afsnit og får premiere på TV2 Charlie 28. februar