Udlandet hylder dansk tv-serie

Det amerikanske medie Deadline hylder lige nu den danske instruktør og manuskriptforfatter Kasper Møller Rask for serien 'Nordland '99'

Danske krimiserier som 'Forbrydelsen' og 'Broen' har længe fået udenlandske seere til at sidde klinet til skærmen, når nye afsnit kom ud.

Nu er der ny hyldest til den danske tv-seriescene.

'Global Breakouts', der sætter lys på internationale tv-serier og film i mediet Deadline, har nemlig i denne uge valgt at sætte fokus på den danske tv-serie 'Nordland '99', der er instrueret af Kasper Møller Rask.

Blandt andet sammenligner mediet serien med den amerikanske tv-succes 'Stanger Things'. Hvilket den danske instruktør dog afviser.

- Vores monster er ikke interdimensionelt. Det er menneskeligt, siger Rask til Deadline.

Desuden markerer han temaer som seksuelt misbrug, som showet udforsker. Hvilket, mener han, det amerikanske 'Stranger Things' ikke har været inde på.

Dog anerkender han, at det ikke er tilfældigt, at serien foregår i slutnigen af 1990'erne.

Annonce:

- I forhold til æstetik er det et tidstypisk stykke. Jeg tænkte, at det ville være en interessant måde at gøre det på, siger han.

En mørk by

Rask har forsøgt at skabe et univers, der ikke udelukkende handler om unge mennesker i København, som han selv mener, var det eneste, han kunne se, da han var barn.

Derfor foregår serien i en dansk provinsby i slutningen af 1990'erne. Karaktererne Lukas, Kris og Alex fester og forsøger at holde kedsomheden på afstand. Men under overfladen lurer et mørke i byen.

Vennen Alex forsvinder efter en fest, og så starter jagten for Lukas og Kris sammen med Alex' søster.

Serien har otte afsnit og blev vist på DR og DR TV i november 2022.