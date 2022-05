Udlandet jubler: Det bedste nogensinde

Fjerde sæson af 'Borgen' er snart ude blandt et internationalt publikum, og anmelderne elsker den

'Det bedste politiske drama nogensinde' og 'triumferende comeback'.

Sådan lyder det i nogle af de engelsksprogede anmeldelser, der er begyndt at dukke op i forbindelse med, at fjerde sæson af 'Borgen', snart bliver internationalt tilgængelig på Netflix.

Britiske BBC fremhæver specielt én detalje, hvor udenrigsminister Birgitte Nyborg, spillet af Sidse Babett Knudsen, i forbindelse med et oliefund i Grønland, afviser at samarbejde med et boreselskab, hvis investorer omfatter en russisk oligark.

- Rusland bliver internationalt sanktioneret for at angribe Ukraine, siger Birgitte Nyborg, som selvfølgelig hentyder Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014, da serien er optaget længe før Ruslands angreb på Ukraine i år.

'En så skarpsynet, uhyggelig aktualitet er blot én af mange grunde til, at Borgen fortsat er det bedste politiske drama nogensinde', skriver den amerikanske BBC-anmelder Caryn James.

'Perfekt balance'

Samtidig nævner hun 'The West Wing', som godt nok er rig på politiske detaljer, men også fyldt med idealisme og manipulerende baggrundsmusik, mens både den britiske og amerikanske version af 'House of Cards' er så kynisk, at det bliver trættende.

''Borgen' skiller sig ud fra de andre ved at skabe en perfekt balance. Birgitte er idealistisk, men også en benhård politisk realist. Seriens handling er en levende blanding af personlige dilemmaer og indviklet politisk studehandel, med temaer der berører feminisme og medierne, blandet sammen med de ambitioner og det bedrag, der omkranser ethvert lands regering', skriver Caryn James.

'Borgen' er uhyggelig aktuel og 'triumferende comeback' for den danske serie. Foto: Mike Kollöffel / DR

'Triumferende comeback'

Ligeledes britiske Radio Times kalder fjerde sæson af 'Borgen' for et 'triumferende comeback' og kalder sæsonen for mere aktuel end nogensinde.

'I bund og grund er 'Borgens' primære fokus stadig de kvindelige hovedrolleindehavere, og serien gør klogt i at holde både Sidse Babett Knudsen og Birgitte Hjort Sørensen i front og i centrum og forankre showet i deres præstationer.

Vi håber bare, der kommer endnu mere', skriver Lewis Knight på RadioTimes.com.

Herhjemme var modtagelsen noget mere lunken. Knap 800.000 så premiereafsnittet i midten af januar, hvilket mere eller mindre var en halvering i forhold til seriens første tre sæsoner, som i gennemsnit blev set af 1,5 millioner, da de blev sendt mellem 2010 og 2013.

'Borgen' bliver tilgængelig hos Netflix i 190 lande 2. juni.