Udråber forkert vinder

Ved dette års Reality Awards skete det, der bare ikke måtte ske.

Prisuddeleren overrakte prisen til den forkerte vinder da årets 'Karakterdrevne program' skulle kåres. Diamantfamilien blev kaldt op på scenen som årets vinder.

Og stille blev der i salen.

Der var tydeligvis sket en ret stor fejl. Vinderen af årets 'Karakterdrevne program' er nemlig 'Forsidefruer'.

Til at modtage prisen kom Janni og Jackie på scenen.

- Ej, tusind tak, lyder det fra Janni fra scenen.

- Det er, hvad man kalder en administrationsfejl. Vi er næsten i mål. Der er to priser tilbage og der har ikke været en slåskamp, siger værten Dan Andersen, der nervøs prøver at rette op på fejlen.

Kit Nielsen undskylder for fejlen og fortæller, at der var tale om en produktionsfejl.

- Der er sket en administrationsfejl. Der var kommet et forkert kort ned, så det er derfor, der blev læst det forkerte op. Det var hele tiden 'Forsidefruer', der skulle vinde, lyder det fra arrangøren.

Holder pause med at filme

Tidligere på aftenen kunne Janni Ree ellers fortælle, at programmet holder pause med at filme.

NENT Group, der producerer 'Forsidefruer' skriver i en mail, at det ikke er endegyldigt farvel til programmet:

'Vi har været meget glade for de sidste 11 sæsoner af Forsidefruer og har enorm stor respekt for fruerne, som har inddraget os i deres liv - på godt og ondt - i alle disse år,' lyder det i et mailsvar fra programdirektør Kenneth Kristensen.

'Vi ved, at Forsidefruer er elsket af mange af vores seere på Viaplay og TV3, og at formatet vil blive savnet hos mange. Derfor er det også utrolig vigtigt for os at slå fast, at dette blot er en pause og ikke et farvel. Den næste tid vil vi dermed give plads til nogle af vores andre spændende serier'.