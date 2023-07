Udskældt 'Løvens hule'-virksomhed i millionunderskud

Det har været et hårdt år for 'Løvens hule'-virksomheden Mr. Beef.

Firmaet har fået bøder for vildledende markedsføring, ligesom 'løverne' Jacob Risgaard og Jan Lehrman i foråret også trak sig fra virksomhedens bestyrelse.

Og firmaets årsregnskab er heller ikke opmuntrende læsning.

Værre i 2022

Hvor Mr. Beef i 2021 præsterede en bruttofortjeneste på 6,3 millioner kroner og et positivt resultat på 1,5 millioner, så ser det straks værre ud i 2022.

Her er bruttofortjenesten 3,8 millioner, og når forskellige omkostninger er fraregnet, lander resultatet i røde tal med et minus på 2,2 millioner.

Det skyldes blandt andet øgede omkostninger til personale, som der er blevet mere af.

Af årsregnskabet fremgår det yderligere, at egenkapitalen i firmaet er også skrumpet ind fra 3,4 millioner i 2021 til 1,2 millioner i 2022.

Iværksætter Ole Østberg står bag Mr. Beef, der i foråret 2022 rykkede fra lokaler på 800 kvadratmeter til nye lokaler, hvor der er 5000 kvadratmeter at boltre sig på. Foto: Joachim Ladefoged/Jyllands-Posten

Finder resultatet 'tilfredsstillende'

I ledelsesberetningen fremgår det, at Mr. Beef i foråret rykkede ind i nye lokaler, og at dét sammenlagt med prisstigninger i efteråret har haft indflydelse på årsresultatet.

'Der er i forbindelse med indflytningen brugt et anseeligt antal timer til flytningen af lager og maskiner samt planlægningen heraf. Hvilket betød, at der som planlagt blev realiseret et underskud i foråret 2022', skriver ledelsen og fortsætter sin beretning:

'Efteråret blev i den grad påvirket af løbende prisstigninger, herunder især stigninger på energiudgifter hvilket betød at efteråret ligeledes bød på et mindre underskud. Ledelsen finder under de givne omstændigheder årets resultat for tilfredsstillende.'

Der blev så at sige snydt på vægten, da Mr. Beef blev taget i at have solgt bøffer af mærket Creekstone, mens bøfferne i virkeligheden stammede fra et helt andet mærke. Foto: Joachim Ladefoged/Jyllands-Posten

Bøderegn

Det har som beskrevet været et svært år for Mr. Beef.

To gange på et halvt år fået bøder af Fødevarestyrelsen for vildledende markedsføring. Derfor er selskabet i samme ombæring blevet tildelt to af de helt dårlige smileys, som derfor ikke skyldes manglende hygiejne eller lignende.

Tilbage i slutningen af september sidste år fik selskabet en bøde for vildledende markedsføring, da de havde solgt bøffer af mærket Creekstone, mens de dog havde anvendt bøffer fra et helt andet mærke og solgt det under samme navn.

Færdigretter 'uden tilsætning'

Og i januar var den gal igen. 5. januar var Fødevarestyrelsen igen på besøg, og her fik de endnu en dårlig smiley og en bøde på 15.000 kroner for at have solgt færdigretter, hvorpå de skrev, at de var 'uden brug af tilsætningsstoffer'.

Problemet var bare, at der i en række af færdigretterne var brugt flere tilsætningsstoffer, hvilket kunden skulle klikke sig ind under varedeklarationen på hjemmesiden for at finde ud af.