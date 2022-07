Udskældt tv-program i problemer

Det vakte både jubel og vrede, da MTV annoncerede, at man ville genoplive det ikoniske fest-realityformat 'Jersey Shore' med nye deltagere.

Fans jublede, mens castet i den oprindelige udgave rasede.

'Som et cast, der tog en chance med en tv-station, der havde brug for det, har vi lagt vores mest sårbare øjeblikke frem på tv for hele verden. Vi har givet alt, vi har, gennem de seneste 13 år, vi blev en familie og fortsætter med at vise vores liv til verden'.

'Så vær venlig at forstå, at vi ikke kan støtte en version, der vil udnytte vores originale show, vores hårde arbejde og vores autenticitet til at få seere,' skrev det oprindelige cast i en meddelelse, de bragte på deres sociale medier.

Og nu kan de tilsyneladende ånde lettede op. I hvert fald for en stund.

Sluppet løs

For godt en uge efter optagelserne begyndte, er festhuset, der skulle danne rammen om programmet, i gang med at blive ryddet.

Annonce:

Det skriver TMZ.

Det normalt velunderrettede kendismedie fortæller, at castet var klar til at blive sluppet løs i Atlantic City, huset var udstyret med kameraer, lys og sikkerhedsvagt, men pludselig stoppede optagelserne.

Hvad årsagen til produktionsstoppet er, vides i skrivende stund ikke. Men billeder, som mediet er kommet i besiddelse af, viser huset blive tømt for inventar.

Til TMZ udtaler MTV blot, at produktionen 'er sat på pause'.

Det er heller ikke blevet offentliggjort endnu, hvem der var udset til at gå i fodsporene på Snooki, Pauly D, The Situation, JWoww og alle de andre festaber.

Hvis du savner 'Jersey Shore', så kan du her blive klogere på, hvordan det gik deltagerne efter programmet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Louise gik stik imod resten af hotellet i ugens Paradise. Hun er på besøg i 'Der er brev' med sin nye partner, Sejr. Lyt med herunder eller i din podcast-app